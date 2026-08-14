Hrvatski vojnik iz Šestanovca nudi smještaj obiteljima evakuiranima zbog požara: 'Neka mi se jave'

Veliki požar koji je u četvrtak navečer buknuo na području Lokve Rogoznice kod Omiša brzo se proširio, a snažan vjetar vatrogascima dodatno otežava borbu s vatrenom stihijom. Prema posljednjim informacijama s terena, požar je zahvatio kuće, dio stanovništva je evakuiran, a Jadranska magistrala je zatvorena.

U ovoj teškoj noći pojavila se i velika gesta solidarnosti.

Marko Družić iz Šestanovca, hrvatski vojnik, odlučio je otvoriti vrata svog doma ljudima kojima je potrebno.

"Nudim smještaj za obitelji koje su morale napustiti svoje domove zbog požara kod Omiša.“

Foto: Privatna arhiva

Marko kaže kako u svojoj kući trenutačno može odmah primiti osmero ljudi, a već sutra taj bi se broj mogao povećati za još četiri do pet osoba.

"Imamo veliku kuću za primiti ljude. Odmah možemo primiti osmero ljudi, a sutra možemo još četvero, petero, kad mi sestra ode, ona se vraća u Slavoniju“, kazao nam je.

Požar je buknuo nedaleko od plaže na kojoj su danas bili

Marko i njegova obitelj samo su nekoliko minuta prije izbijanja požara napustili područje Medića. Kaže kako se ondje inače kupaju, a danas su na plaži ostali sve do oko 20 sati.

"Mi se inače kupamo u Medićima i nadamo se da nam plaža nije izgorjela. I od tamo je krenuo požar, Medići – Lokva Rogoznica. Mi smo baš danas bili na kupanju u Medićima do 20 sati, a u 20.20 je krenuo požar“, ispričao je.

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Srećom, krenuli su kući na vrijeme.

"Mi smo taman prije požara krenuli kući. Požar je izbio nekih 300 metara od naše plaže gdje se mi kupamo.“

Evakuirani, kaže nam, mogu doći u Šestanovac, ali postoji problem s prometom. Marko upozorava i na važnu okolnost za one koji bi trebali doći do njegova doma.

Jadranskom magistralom trenutačno se ne može proći zbog policijskih blokada, pa je potrebno koristiti alternativni pravac.

"Morat će se gore ići na Gate, pa na Blato na Cetini i onda doći u Šestanovac jer se magistralom ne može“, kaže Marko.

Šestanovac je od Omiša udaljen otprilike tridesetak kilometara.

Marko poziva obitelji koje su zbog požara ostale bez smještaja da mu se izravno jave. Za smještaj se mogu javiti na broj: 091 920 5373.