Vatrogasci se nadljuskim naporima bore protiv buktinje: Plamen doslovno sve guta

Vatrogasci se nadljudskim snagama bore protiv vatrene buktinje na području Lokve Rogoznice, a vatra je tijekom noći primaknula se i Omišu gdje je smještena evakuacijska točka za ljude koji su bili pod ugrozom. Tijekom nekoliko sati oko tisuću ljudi je stiglo u evakuacijski centar. Mnogi objavljuju snimke vatrene stihije koja guta sve pred sobom, izgorjela su vozila i kuće ljudi. Ali do objave ovog članka nije bilo službene informacije koliko toga je izgorjelo. Vatrogascima na moru stiže pomoć s kopna iz šest županija s kopna, a navodno je moguće da se i vojska stavi u pripravnost. Pogledajte u videu trenutak borbe vatrogasca.