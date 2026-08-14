FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vijesti /

Vatrogasci se nadljuskim naporima bore protiv buktinje: Plamen doslovno sve guta

14.8.2026.
2:09
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Društvene mreže
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Vatrogasci se nadljudskim snagama bore protiv vatrene buktinje na području Lokve Rogoznice, a vatra je tijekom noći primaknula se i Omišu gdje je smještena evakuacijska točka za ljude koji su bili pod ugrozom. Tijekom nekoliko sati oko tisuću ljudi je stiglo u evakuacijski centar. Mnogi objavljuju snimke vatrene stihije koja guta sve pred sobom, izgorjela su vozila i kuće ljudi. Ali do objave ovog članka nije bilo službene informacije koliko toga je izgorjelo. Vatrogascima na moru stiže pomoć s kopna iz šest županija s kopna, a navodno je moguće da se i vojska stavi u pripravnost. Pogledajte u videu trenutak borbe vatrogasca.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike