Hrvatska je stigla u Ameriku: Pogledajte doček navijača za Vatrene

Hrvatska reprezentacija je nakon odrađenih pripremnih utakmica i slobodnog ponedjeljka konačno doputovala u SAD gdje će biti smještena u hotelu AKA Alexandria tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Hrvatski reprezentativci su poletjeli iz Hrvatska u podne, a na američko tlo sletjeli oko 22h po našem vremenu. Nakon slijetanja u zračnu luku Dulles zaputili su se u hotel AKA, a ondje ih čekaju brojni navijači.

Vatrene nisu došli pozdraviti samo Hrvati već i razno tamošnje stanovništvo koji su veliki ljubitelji Luke Miodrića, ali i hrvatske reprezentacije. Ispred hotela je počelo i skandiranje 'Luka, Luka' za hrvatskog kapetana.

Naši će u alexandriji boraviti tijekom cijelog turnira i trenirati u obližnjem sportskom kompleksu Episcopal High School, u sportskom centru Biskupske gimnazije.

Hrvatski nogometni savez u biranju smještaja je istraživao više od 60 mogućih baznih kampova diljem Sjeverne Amerike prije nego što je suzio popis i osobno posjetio finaliste. Izbornik Zlatko Dalić i njegov stožer jednoglasno su odabrali Alexandriju, a ključni razlozi uključuju:

Izvrsne uvjete za trening u Episcopal High School, privatnost i sigurnost. brz pristup nacionalnoj zračnoj luci Ronald Reagan Washington (oko 6 minuta udaljenosti), dobre prometne veze s lokacijama održavanja utakmica grupne faze, luksuzno hotelsko okruženje pogodno za oporavak.

Hotel je otvoren u travnju 2023., što ga čini jednim od najnovijih luksuznih hotela u području Washingtona D.C. Zgradu je projektirao poznati talijanski arhitekt Piero Lissoni. Nekoliko izvješća navodi da je ovo bio njegov prvi hotelski projekt u Sjedinjenim Državama.

Praktički je izgrađen za duge, privatne boravke. Za razliku od mnogih tradicionalnih luksuznih hotela, AKA-in koncept spaja hotelske usluge s osjećajem stambenog prostora. Veliki apartmani, prostori za sastanke, prostori za odmor, fitness sadržaji i mirno okruženje čine ga posebno atraktivnim za sportske timove.

Nalazi se u povijesnom području Starog grada u sjevernom dijelu Aleksandrije u blizini rijeke Potomac, što igračima omogućuje jednostavan pristup Washingtonu, D.C., a istovremeno ostaje podalje od najprometnijih turističkih zona.

Budući da je hotel nov, još nema neku povijest oavkvih događaja poput Svjetskog prvenstva. Hrvatska je tako prva velika stvar u povijesti ovog hotela. Sam hotel istaknuo je odabir kao veliko postignuće i međunarodnu pozornost na nekretninu. Lokalni turistički dužnosnici aktivno su se zalagali za privlačenje momčadi Svjetskog prvenstva i smatrali su Hrvatsku velikom pobjedom.

Za hrvatske navijače koji posjećuju tijekom Svjetskog prvenstva, Aleksandrija bi mogla postati mini "hrvatsko selo" na nekoliko tjedana, posebno ako reprezentacija ostvari veliki uspjeh. Lokalni organizatori već planiraju događanja s hrvatskom tematikom oko boravka reprezentacije.