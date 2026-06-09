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TEŠKI PROMAŠAJI /

Ovi modni stilovi izgledaju kao posljedica izgubljene oklade: Nevjerojatno je da su izašli ovako

Ovi modni stilovi izgledaju kao posljedica izgubljene oklade: Nevjerojatno je da su izašli ovako
Foto: Društvene mreže
Moda je oduvijek bila način izražavanja osobnosti, kreativnosti i individualnosti, no ponekad granica između hrabrog modnog izbora i potpunog promašaja postane vrlo tanka. Dok neki uspijevaju postaviti nove trendove, drugi svojim odjevnim kombinacijama izazivaju nevjericu, zbunjenost i salve smijeha gdje god se pojave. Od neobičnih krojeva i pretjeranog kombiniranja uzoraka do boja koje se na prvi pogled nikako ne slažu, ovi modni odabiri privukli su pozornost javnosti iz sasvim pogrešnih razloga. Neki izgledaju kao da su nastali nakon izgubljene oklade, dok drugi djeluju kao da su sastavljeni u potpunom mraku. Bez obzira na to jesu li željeli privući pažnju ili su jednostavno bili uvjereni da izgledaju fantastično, jedno je sigurno - njihove modne kombinacije nisu prošle nezapaženo.
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Sigurno ste barem jednom u javnosti ugledali odjevnu kombinaciju zbog koje ste zastali, pogledali još jednom i zapitali se je li riječ o vrlo hrabrom modnom izričaju, izgubljenoj okladi ili jednostavno potpunom nedostatku ukusa.

Moda je, naravno, stvar osobnog izbora i svatko ima pravo nositi ono u čemu se osjeća najbolje, no neke kombinacije toliko odskaču od svega očekivanog da ih je teško ne primijetiti.

Od nespojivih boja i neobičnih krojeva do komada odjeće koji izgledaju kao da su završili zajedno sasvim slučajno, internet je prepun prizora koji izazivaju nevjericu i smijeh.

Na Redditu smo pronašli 20 takvih primjera koji su privukli veliku pažnju korisnika. Neki su urnebesni, neki potpuno zbunjujući, a neki izgledaju kao da su nastali nakon izgubljene oklade.

9.6.2026.
17:29
Lorena Motik
Društvene mreže
ModaOblačenjeOdjećaJavnost
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