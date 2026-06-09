Vatreni stigli na aerodrom i otputovali prema Svjetskom prvenstvu u Americi: Pogledajte sretne izraze lica

Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak ujutro poletjela je na dalek put preko Atlantika, gdje će od srijede, 17. lipnja, igrati na Svjetskom nogometnom prvenstvu koje se ovog puta održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Hrvatska će grupnu fazu igrati u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, točnije u Arlingtonu, Torontu i Philadelphiji, a protivnici će joj biti Engleska, Panama i Gana.

Uoči ukrcavanja pred medije su stali Petar Musa i Martin Erlić, dvojac koji s optimizmom dočekuje početak turnira.

Musa, koji već igra u Dallasu i dobro poznaje uvjete koji Vatrene čekaju, osvrnuo se na ono što ih očekuje u Teksasu, gdje Hrvatska otvara natjecanje protiv SAD-a.

"Svi se inače žale na vremenske uvjete i promjene vremenskih zona, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena za prilagodbu, kao i svi ostali. U Dallasu će biti vruće, no stadion je moderan i kad je krov zatvoren, uvjeti su stvarno dobri", rekao je Musa.

Erlić je dodao kako reprezentaciju očekuje veliki izazov, ali i da momčad u SAD stiže puna optimizma.

"Uzbuđeni smo, čeka nas veliki turnir. Očekivanja su velika, dat ćemo maksimum u svakoj utakmici. Pripremali smo se za Englesku i znamo što nas čeka", rekao je Martin Erlić.

Nakon što su dali izjave za medije, Musa i Erlić su se s ostatkom momčadi i stožera ukrcali na avion te krenuli na put tijekom kojeg će u zraku provesti više od 10 sati. Let naših nogometaša možete pratiti OVDJE.