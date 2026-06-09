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SRETAN ROĐENDAN /

Od buntovnika do kontroverzne holivudske zvijezde: Ovako je nekada izgledao Johnny Depp

Od buntovnika do kontroverzne holivudske zvijezde: Ovako je nekada izgledao Johnny Depp
Foto: Universal/AFP/Profimedia
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Legendarni glumac Johnny Depp danas slavi 63. rođendan. Od buntovnog tinejdžera koji je napustio školu zbog glazbe izrastao je u holivudsku zvijezdu nakon suradnje s Timom Burtonom. Globalnu slavu i golemo bogatstvo donijela mu je uloga kapetana Jacka Sparrowa u franšizi Pirates of the Caribbean, koja ga je učinila jednim od najplaćenijih glumaca svoje generacije. Privatni život obilježile su veze s Winonom Ryder, Kate Moss i Vanessom Paradis, kao i buran brak i sudski spor s Amber Heard te borba s ovisnostima. Nakon medijskih i profesionalnih potresa posljednjih godina pokušava obnoviti karijeru filmovima, glazbom i umjetničkim projektima, ostajući jedna od najkontroverznijih figura Hollywooda.

9.6.2026.
7:03
Tonia Malić
Nils Jorgensen/Zuma Press/Profimedia
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