Od buntovnika do kontroverzne holivudske zvijezde: Ovako je nekada izgledao Johnny Depp

Legendarni glumac Johnny Depp danas slavi 63. rođendan. Od buntovnog tinejdžera koji je napustio školu zbog glazbe izrastao je u holivudsku zvijezdu nakon suradnje s Timom Burtonom. Globalnu slavu i golemo bogatstvo donijela mu je uloga kapetana Jacka Sparrowa u franšizi Pirates of the Caribbean, koja ga je učinila jednim od najplaćenijih glumaca svoje generacije. Privatni život obilježile su veze s Winonom Ryder, Kate Moss i Vanessom Paradis, kao i buran brak i sudski spor s Amber Heard te borba s ovisnostima. Nakon medijskih i profesionalnih potresa posljednjih godina pokušava obnoviti karijeru filmovima, glazbom i umjetničkim projektima, ostajući jedna od najkontroverznijih figura Hollywooda.