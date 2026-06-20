Vozili smo uzbudljivi novi SUV: Osvaja emocijama, a jedan prekidač mijenja sve

Alfa Romeo Tonale predstavlja najozbiljniji pokušaj povratka talijanske marke u vrh premium segmenta. Riječ je o prvom potpuno novom modelu nakon Stelvia i prvom elektrificiranom modelu marke, koji ulazi u iznimno konkurentan segment kompaktnih premium SUV-ova. Pred njim je zahtjevan zadatak: zadovoljiti tradicionalne ljubitelje marke, ali i privući novu generaciju kupaca kojima su jednako važni tehnologija i povezivost.

Najveći adut Tonalea svakako je dizajn. Dok konkurenti često igraju na sigurno, Alfa Romeo nudi automobil koji izaziva emocije. Prepoznatljiva maska hladnjaka, oštra LED Matrix svjetla, mišićava bočna linija i atraktivni 20-inčni naplatci stvaraju dojam jednog od najljepših SUV-ova u klasi. Iako stražnji dio s tankom svjetlosnom trakom dijeli mišljenja, ukupan dojam ostaje iznimno pozitivan.

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Unutrašnjost donosi značajan iskorak u kvaliteti i tehnologiji. Vozački orijentiran kokpit uključuje digitalne instrumente od 12,3 inča i središnji zaslon od 10,25 inča s Uconnect 5 sustavom. Pohvalno je zadržavanje fizičkih kontrola klimatizacije, što olakšava svakodnevnu uporabu. Materijali i završna obrada osjetno su bolji nego kod prethodnih modela, premda se na pojedinim dijelovima kabine i dalje može pronaći tvrđa plastika. Poseban detalj predstavljaju velike aluminijske poluge mjenjača, koje pružaju odličan osjećaj, ali mogu otežati korištenje vozačima s manjim rukama.

>>> Sve detalje novog Tonalea pogledajte u našoj galeriji <<<

Prava prirodu otkriva 'Dynamic' način rada

Testirani model pokreće 1,5-litreni turbobenzinski motor sa 174 KS, uparen s 48-voltnim blagim hibridnim sustavom i sedmerostupanjskim automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom. Na papiru nudi solidne performanse, no u praksi njegov karakter uvelike ovisi o odabranom načinu vožnje.

U načinima rada Natural i Advanced Efficiency odziv na gas djeluje tromo, a mjenjač reagira s primjetnim zakašnjenjem. Hibridni sustav omogućuje tihu vožnju pri malim brzinama i manevriranje na električni pogon, ali sportski karakter marke ostaje skriven.

Prava priroda Tonalea otkriva se tek u Dynamic načinu rada. Tada motor postaje osjetno življi, upravljač precizniji, a mjenjač brži i odlučniji. Automobil pruža angažiranije i zabavnije iskustvo vožnje te isporučuje upravo ono što se od Alfe Romeo očekuje. Unatoč češćem korištenju ovog načina rada, prosječna potrošnja tijekom testa iznosila je prihvatljivih 7,7 litara na 100 kilometara.

>>> Sve detalje novog Tonalea pogledajte u našoj galeriji <<<

Nije bez nedostataka, ali...

Na zavojitim cestama Tonale pokazuje svoje najbolje osobine. Precizan upravljač, minimalno naginjanje karoserije i dobro podešeno podvozje čine ga jednim od najzabavnijih SUV-ova za vožnju u klasi. Sportski karakter ipak ne narušava značajno udobnost, iako su veći kotači zaslužni za nešto tvrđi ovjes na lošijim podlogama.

Tonale nije bez nedostataka. Prostor na stražnjoj klupi tek je prosječan, praktičnih pretinaca moglo bi biti više, a cijena nije niska. Osnovni model stoji 37.990 eura, dok je testirani primjerak dosegnuo 50.635 eura, čime izravno konkurira modelima poput Audija Q3, BMW-a X1 i Volva XC40.

Zaključno, Alfa Romeo Tonale nije najracionalniji izbor u segmentu, ali nudi nešto što konkurenti često nemaju – karakter, emocije i vozački užitak. To je automobil koji se kupuje srcem, a za potpuni doživljaj potrebno ga je voziti u Dynamic načinu rada.

>>> Sve detalje novog Tonalea pogledajte u našoj galeriji <<<