Prava cvjetna čarolija u vrtovima: Ovo su vaše divne perunike

Perunike su među najomiljenijim vrtnim cvjetnicama zahvaljujući svojim raskošnim cvjetovima i bogatstvu boja koje krase vrtove tijekom proljeća i ranog ljeta. Ove elegantne biljke poznate su po prepoznatljivim laticama i otpornosti, zbog čega ih rado uzgajaju i iskusni vrtlari i početnici.

Dolaze u različitim nijansama plave, ljubičaste, žute, bijele i ružičaste boje te mogu uljepšati gotovo svaki vrtni prostor. Osim ljepotom, osvajaju i jednostavnim održavanjem jer dobro podnose različite vremenske uvjete. Mnogi ih vole i zbog simbolike, budući da se perunika često povezuje s mudrošću, hrabrošću i nadom. Njezina profinjena ljepota iz godine u godinu privlači brojne zaljubljenike u cvijeće koji s ponosom njeguju svoje primjerke.

Poslali ste nam fotografije vaših prekrasnih perunika, a mi smo izdvojili neke od njih. Pogledajte galeriju.