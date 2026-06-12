Cvijet koji najavljuje toplije dane: Ljepotica koja u vrt donosi dašak vječnosti

Malo koji cvijet nosi tako bogatu i slojevitu priču kao perunika. Njezino ime šapuće o grčkim bogovima i dugama, ali i o munjama staroslavenskih božanstava.

Elegantna i otporna, istovremeno nježna i moćna, perunika nije samo ukras vrtova, već i živi spomenik povijesti, simbol kraljevske moći i ponosni nacionalni cvijet Hrvatske. Njezina ljepota priča priču koja seže tisućljećima u prošlost, a uzgoj je jednostavniji no što se čini.

Glasnica bogova i trag Perunove munje

Priča o perunici započinje na Olimpu. Prema grčkoj mitologiji, božica Irida (Iris) bila je glasnica bogova koja je putovala s neba na Zemlju po dugi. Legenda kaže da bi na svakom mjestu gdje bi njezina noga dotaknula tlo izrastao prekrasan, šaren cvijet - cvijet koji je po njoj i dobio ime. Grčka riječ "iris" znači duga, što savršeno opisuje nevjerojatnu paletu boja ovog cvijeta.

No, na našim prostorima, njezino ime odzvanja jekom drugačijeg, jednako moćnog mita. Hrvatski naziv "perunika" usko je povezan s Perunom, vrhovnim bogom groma slavenske mitologije. Vjerovalo se da perunika raste tamo gdje bi udarila Perunova sveta munja, ostavljajući za sobom božanski trag.

Rasprostranjena je u prirodi širom Hrvatske, kod nas raste dvanaest samoniklih vrsta perunike, među kojima su i endemične vrste. Ima i simboličan značaj za Hrvatsku: simbolizira otpornost i snažan duh hrvatskih ljudi, izdržljivost Hrvatske u teškim vremenima i njezinu sposobnost da prevlada nedaće. Perunika se smatra i simbolom mira među narodima.

Od faraonskih vrtova do francuskog dvora

Povijesni trag perunike jednako je impresivan kao i njezina mitološka pozadina. Jedan od prvih zabilježenih zaljubljenika u ovaj cvijet bio je egipatski faraon Tutmozis III. u 15. stoljeću pr. Kr. Nakon osvajanja Sirije, gdje je pronašao perunike u izobilju, donio ih je u svoje vrtove.

Tamo je cvijet postao simbol obnove života, a njegove tri latice predstavljale su vjeru, mudrost i hrabrost. Stoljećima kasnije, perunika je postala nadahnuće za jedan od najprepoznatljivijih simbola u povijesti - "fleur-de-lis". Iako se često pogrešno naziva ljiljanom, ovaj stilizirani amblem zapravo prikazuje oblik cvijeta močvarne perunike (Iris pseudacorus).

Foto: Shutterstock

Prihvatio ga je franački kralj Klodvig I. oko 500. godine nakon preobraćenja na kršćanstvo, a s vremenom je postao neizostavan dio francuske heraldike. Njegov utjecaj vidljiv je i danas, od arhitekture do simbola izviđača.

Jezik boja i skrivenih poruka

U viktorijansko doba, kada je cvijeće služilo kao tajni jezik, perunika je imala istaknuto mjesto. Kroz floriografiju, darivanje perunike nosilo je poruke nade, hrabrosti, vjere i mudrosti. Svaka boja priča svoju priču, dodajući dubinu svakom buketu.

Ljubičasta, kao najprepoznatljivija, oduvijek se povezivala s kraljevskom obitelji, mudrošću i poštovanjem.

Plava perunika simbolizira vjeru i nadu te služi kao poruka utjehe.

Strastvena žuta boja nosi energiju i ponos, dok čista bijela predstavlja nevinost, duhovnu obnovu i sućut. Iako rjeđe, ružičaste perunike prenose nježnost, a vatrene narančaste slave hrabrost i mladenački entuzijazam.

Uzgoj kraljevskog cvijeta bez imalo muke

Unatoč svom kraljevskom izgledu, perunika je iznenađujuće skromna i otporna trajnica, idealna i za vrtlare početnike. Najpopularnije su bradate perunike (Iris germanica), nazvane po gustim "bradama" na donjim laticama. Za uspješan rast treba im osigurati barem šest sati izravnog sunca i dobro drenirano tlo. Teška i glinasta tla treba obogatiti organskom tvari, jer je stajaća voda najveći neprijatelj perunika.

Ključ uspješne sadnje leži u dubini: njezin korijen, rizom, sadi se vrlo plitko, tako da mu gornji dio ostane blago izložen suncu. To sprječava truljenje i potiče cvatnju. Razmak sadnje trebao bi biti između 30 i 60 centimetara. Nakon sadnje, perunike treba zaliti, no jednom kad se ukorijene, vrlo su otporne na sušu. Gnojidba se preporučuje u rano proljeće i mjesec dana nakon cvatnje, pri čemu treba izbjegavati gnojiva bogata dušikom.

Nakon nekoliko godina, kada primijetite da grm slabije cvjeta, vrijeme je za dijeljenje. Najbolje je to učiniti u kasno ljeto. Iskopajte cijeli grm, oštrim nožem razdvojite rizome i ponovno posadite zdrave dijelove. To će pomladiti biljku i osigurati obilje cvjetova.

Od mitskog traga božice duge do ponosnog statusa hrvatskog nacionalnog cvijeta, perunika ostaje bezvremenski simbol ljepote i snage. Ona je dokaz da se elegancija i otpornost ne isključuju, a njezina prisutnost u vrtu ne unosi samo boju, već i djelić bogate povijesti i prirode. Posaditi peruniku znači posaditi priču koja će se iz godine u godinu ponovno rađati, podsjećajući nas na most između neba i zemlje.

Petkom na portalu Net.hr čitajte o održavanju i manje poznatim činjenicama o biljkama.

POGLEDAJTE GALERIJU