Zahtijeva manje truda: Vrtlari se drže ovog pravila za savršenu okućnicu

S porastom temperatura, mnogi vlasnici kuća priželjkuju opuštena poslijepodneva u svojim vrtovima. Međutim, za mnoge se ta idilična predodžba suočava sa stvarnošću neprestanog održavanja, poput košenja trave, uređivanja gredica i borbe s korovom.

U suvremenom društvu, pritisak za postizanjem savršenstva često se proteže i na okućnice, pretvarajući prostor namijenjen odmoru u dodatni izvor stresa. Rješenje ovog problema moglo bi ležati u smanjenju, a ne povećanju uloženog truda, piše Daily Star.

Foto: Pexels

Što je pravilo 70/30?

Poznata stručnjakinja za vrtlarenje, Katie Rushworth, tvrdi da ključ "savršenog" ljetnog vrta leži upravo u manjem trudu i potiče vrtlare na usvajanje pristupa poznatog kao "pravilo 70/30".

Prema Rushworth, otprilike 70 posto vrta trebalo bi ostati "uređeno". To uključuje prostore koji se aktivno koriste: uredne gredice s cvijećem ili povrćem, pokošene travnate staze, terase i prostore za sjedenje. To je dio vrta koji odražava red i namjenu. Preostalih 30 posto, međutim, može se ostaviti da raste s elementima prirodne divljine. Taj dio može obuhvaćati kutak iza kuće, pojas uz ogradu ili dio travnjaka koji se kosi znatno rjeđe. Na takvim se površinama potiče rast više trave, sjetva poljskog cvijeća i stvaranje prirodnih staništa za divlje životinje.

Rushworth pojašnjava kako bi vrt trebao biti mjesto za uživanje, a ne izvor opterećenja. "Vrt bi trebao biti mjesto za opuštanje – za jutarnju kavu, duge ručkove i večernja pića", ističe ona, savjetujući da se vlasnici ne zamaraju imperativom savršenog održavanja svakog dijela. Smisao ljeta je, naglašava, opuštanje i uživanje u stvorenom prostoru, a ne robovanje njegovu održavanju.

Manje posla, a više života u vrtu

Glavna prednost ovog pristupa je smanjenje količine posla. Rjeđa košnja, manje plijevljenja i manje zalijevanja divljih dijelova oslobađaju dragocjeno vrijeme. Ipak, koristi nadilaze puku uštedu vremena. Dopuštanje dijelovima vrta da prirodno rastu potiče bioraznolikost na načine koje savršeno uređen travnjak ne može postići.

Elementi poput naslaganih cjepanica ili starih grana postaju stanište za kukce i ježeve. Površine s divljim cvijećem pretvaraju se u bogat izvor hrane za ključne oprašivače poput pčela i leptira, čija je populacija u opadanju. Čak i nepokošena trava pruža sklonište malim životinjama i kukcima, stvarajući složen i zdrav mikroekosustav unutar okućnice.

Foto: Pexels

Nepokošen travnjak može biti koristan

Ovaj pristup u skladu je s preporukama stručnih organizacija. Britansko Kraljevsko hortikulturno društvo (RHS) već godinama ističe da ostavljanje dijelova travnjaka nepokošenima ne samo da privlači oprašivače poput pčela i leptira, već i smanjuje potrebu za stalnim održavanjem.

Stručnjaci iz RHS-a također naglašavaju da viša trava, sa svojim dubljim korijenjem, učinkovitije podnosi sušna ljetna razdoblja i toplinske valove u usporedbi s kratko pokošenim travnjacima. To omogućuje vrtovima da ostanu zeleniji i otporniji tijekom vrućina.

Organizacija Wildlife Trusts potvrđuje da i skromne prilagodbe, poput dopuštanja rasta trave ili sadnje autohtonih vrsta cvijeća, mogu značajno poboljšati bioraznolikost, posebice u urbanim vrtovima. Naglašava se kako gradski vrtovi, promatrani kao cjelina, čine ključnu mrežu zelenih koridora i staništa koja podržavaju opstanak brojnih vrsta.

Pokret u vrtlarenju

Pravilo 70/30 uklapa se u šire trendove koji oblikuju suvremeno vrtlarenje. Raste naglasak na vrtovima kao "dodatnim prostorijama" na otvorenom, s jasno definiranim zonama za objedovanje, druženje i opuštanje, što zahtijeva promišljeno planiranje. Istovremeno, jača pokret "divljeg vrtlarenja", unutar kojeg se vlasnici kuća svjesno odmiču od besprijekorno uređenih travnjaka.

Stručnjaci smatraju da ovaj pokret odražava rastuću svijest o bioraznolikosti, ekološkoj odgovornosti i želji za autentičnijom vezom s prirodom. Umjesto suprotstavljanja prirodi, cilj postaje suradnja s njom, čime se stvaraju vanjski prostori koji omogućuju više uživanja uz manje održavanja. Takav pristup favorizira sadnju trajnica i autohtonih biljaka prilagođenih lokalnoj klimi i korisnih za oprašivače, što smanjuje potrebu za stalnom njegom i intervencijama.

POGLEDAJTE GALERIJU