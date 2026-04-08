Za gušći i zeleniji travnjak iskoristite ovaj mali trik: Rezultati će biti divni i dugoročni

S dolaskom proljeća, održavanje travnjaka postaje prioritet za mnoge vlasnike vrtova koji žele postići bujan i zdrav izgled svog vanjskog prostora. Pravilna njega tijekom ovog ključnog razdoblja temelj je za otporan i vizualno privlačan travnjak tijekom cijele ljetne sezone.

Stručnjaci naglašavaju kako primjena nekoliko provjerenih vrtlarskih tehnika u travnju može značajno unaprijediti stanje travnjaka. Slijedeći stručne upute, moguće je postići dugoročne rezultate i osigurati da travnjak bude zdrav, gust i intenzivno zelen, piše Mirror.

Proljetna prihrana kao temelj uspjeha

Pim Dickson, menadžerica hortikulturnog sadržaja u tvrtki Fothergill's, ističe važnost prihrane kao prvog koraka u proljetnoj njezi. Prema njezinim riječima, sve započinje kvalitetnom pripremom i opskrbom travnjaka hranjivim tvarima.

"Prihranu travnjaka možemo smatrati temeljem njegova zdravlja; ona osigurava travi optimalne uvjete za rast. Proljetna prihrana potaknut će regeneraciju, popuniti prazna mjesta, pospješiti gušći rast i vratiti živahnu zelenu boju koja je odlika njegovanog vrta", pojasnila je Dickson.

Osim standardnih gnojiva s visokim udjelom dušika, koji je ključan za vegetativni rast, koriste se i prirodne alternative. Primjerice, Epsomova sol (magnezijev sulfat) izvrstan je izvor magnezija, neophodnog za sintezu klorofila i postizanje duboke zelene boje. Kao prirodni fungicid spominje se i cimet, koji može pomoći u prevenciji razvoja gljivičnih bolesti na travnjaku.

Kako popuniti praznine i posijati novu travu?

Nakon zimskog razdoblja, na travnjaku su često vidljiva oštećena i ogoljena područja. Proljeće je idealno vrijeme za sanaciju tih nedostataka.

Stručnjaci savjetuju nadosijavanje svih praznih dijelova travnjaka. Potrebno je ravnomjerno rasporediti sjeme trave po područjima koja zahtijevaju obnovu. U ovo doba godine sjeme je potrebno zalijevati samo u slučaju duljih sušnih razdoblja. Preporučuje se pratiti temperaturu tla, jer sjetvu i gnojidbu je najbolje obaviti kada temperatura tla tijekom nekoliko uzastopnih dana dosegne 13 °C, jer tada započinje aktivan rast trave i sjemena korova.

Ako u vrtu obitava veći broj ptica, preporučljivo je postaviti zaštitu, poput mreža ili strašila, kako bi se spriječilo da pojedu posijano sjeme.

Prva košnja trave

Pim, također, nudi smjernice o prvoj proljetnoj košnji, aktivnosti tijekom koje se često čine pogreške.

"Kada prvi put u sezoni koristite kosilicu, oduprite se porivu da travu podrežete prenisko. Započnite s višom postavkom noževa, na čemu će vam travnjak biti zahvalan", objašnjava.

Previše niska košnja izlaže travu stresu dok se oporavlja od zime. Umjesto toga, visinu košnje potrebno je postupno smanjivati tijekom nekoliko tjedana. Takav pristup rezultirat će jačim korijenovim sustavom i gušćim travnjakom.

Za najbolje rezultate važno je izbjegavati prekomjernu sjetvu jer to može dovesti do slabog i prorijeđenog rasta zbog međusobne konkurencije biljaka. Međutim, pravilno provedeno nadosijavanje stvorit će gušći pokrov i uspješno sanirati oštećena područja. Redovita prihrana, primijenjena dva puta godišnje, osigurat će bogatiju zelenu nijansu, a dugoročno će pridonijeti i suzbijanju korova.

