Opsadno kod Barcelone! Više od 120.000 ljudi stiže na F1, policija i helikopteri nadziru sve

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U emisiji "Vrijeme je za Formulu", uoči sedme utrke sezone Formule 1 u Barceloni, Filip Brkić najavio je javljanje s terena reporterke Nikoline Matošević.

Ona se javila s područja oko staze, ističući kako navijači pristižu od ranog jutra kako bi osigurali dobra mjesta, zbog čega su parkirališta već prije 10 sati bila gotovo puna. Zbog iznimno visokih temperatura koje dosežu oko 30 stupnjeva, a subjektivno se osjećaju i znatno više, gledatelji se dodatno opremaju suncobranima i rashladnim torbama, a dio njih je čak odlučio preskočiti kvalifikacije kako bi se sačuvao za dan utrke.

Reporterka se nalazi oko 40 minuta od Barcelone, u maloj katalonskoj općini koja tijekom F1 vikenda doživljava veliki priljev ljudi — prošle godine na dan utrke stiglo je više od 120.000 posjetitelja. Istaknula je i visoku razinu organizacije i sigurnosti, uz veliki broj djelatnika, policije i helikopterski nadzor.

Unatoč zahtjevnim uvjetima, atmosfera među navijačima je izuzetno uzbuđena, a očekivanja su velika, pogotovo nakon dramatične utrke u Monaku. Staza u Barceloni često otkriva pravo stanje snaga u poretku, pa se i ove godine očekuju zanimljiva iznenađenja u sedmoj utrci sezone.