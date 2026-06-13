Nastavlja se dominacija talijanskog majstora u Superbikeu

NEMA MU RAVNA /

Talijan Nicolo Bulega nastavlja dominirati svjetskim prvenstvom Superbikea.

Na prvoj utrci sedme postaje sezone u kalendaru, velike nagrade Emilije Romagne - Bulega je slavio i tako stigao već do 17. ovosezoneske pobjede u nizu. Drugo mjesto pripalo je njegovom momčadskog kolegi na Ducatiju Ikeru Lekuoni, dok je treće mjesto pripalo još jednom Talijanu na još jednom Dukatiju Monteli. SUTRA SU NA RASPOREDU JOŠ DVIJE UTRKE, OBJE UZ IZRAVAN PRIJENOS NA NAŠOJ PLATFORMI VOYO. OD 11 sati vozi se sprint utrka, a od 14 sati je na rasporedu je druga utrka.