Najbolji košarkaš i tenisač svih vremena stigli u Hrvatsku kako bi se međusobno natjecali: Evo o čemu se radi

U Dubrovniku se trenutno održava utrka E1 električnim gliserima. Sport koji je često nazvan i "Formulom 1 na vodi" obožavan je među bogatim i slavnim.

Tako se među brojnim investitorima nalaze Will Smith, Tom Bardeyj, Rafael Nadal i LeBron James. A u Dubrovnik je u sklopu najnovije utrke upravo potonji dvojac. Što su ponajbolji košarkaš i ponajbolji tenisač svih vremena poručili netom prije nego li njihove jurilice krenu na etapu oko dubrovačkih zidina pogledajte u videozapisima ispod teksta, dok samu utrku E1 Dubrovnika možete gledati na platformi VOYO.

Formulu 1 na vodi, kako glasi nadimak ovog sporta, gledajte na platformi VOYO u subotu 13. lipnja od 16 sati.