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Alonsov veliki povratak na pomolu? U F1 se ponovno šuška o šokantnom scenariju

Alonsov veliki povratak na pomolu? U F1 se ponovno šuška o šokantnom scenariju
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Foto: Profimedia/Profimedia

Trenutačno se u F1 krugovima spominju dvije realne opcije, izuzmemo li mirovinu.

13.6.2026.
15:25
Sportski.net
Profimedia/Profimedia
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U paddocku Formule 1 ponovno se rasplamsala priča koja bi mogla posebno razveseliti navijače Fernanda Alonsa. Dvostruki svjetski prvak, koji se u posljednjim sezonama nalazi u rezultatski skromnijem razdoblju karijere s Aston Martinom, sve više postaje tema nagađanja o svojoj budućnosti.

Španjolac trenutačno prolazi kroz period u kojem su bodovi i borba za vrh znatno rjeđi nego u najboljim danima, a fokus je često na završavanju utrka i razvoju bolida. Ipak, iza kulisa se sve glasnije spominju scenariji koji bi mu mogli donijeti novi zaokret u karijeri.

Prema navodima Motorsporta, Alonso još uvijek nije donio konačnu odluku o nastavku svoje F1 karijere nakon ove sezone, a kako kažu u paddocku se pojavila i zanimljiva špekulacija, potencijalni povratak u Alpine, momčad s kojom je već imao tri različita razdoblja suradnje u Enstoneu.

Trenutačno se u F1 krugovima spominju dvije realne opcije, izuzmemo li mirovinu.

Prva je ostanak u Aston Martinu i čekanje novog tehničkog paketa koji bi trebao biti predstavljen tijekom vikenda u Belgiji. Riječ je o razvojnim rješenjima na kojima momčad temelji ambicije da preokrene sezonu koja zasad ne ispunjava očekivanja.

Druga, sve glasnija opcija, vodi prema Enstoneu. Alpine, pod vodstvom Flavija Briatorea, koji je ujedno i Alonsov menadžer, razmatra mogućnost povratka iskusnog Španjolca. Iako se službeno naglašava razvoj momčadi i dugoročni projekt, ideja o “posljednjem poglavlju” karijere upravo u Alpineu sve se češće spominje u paddocku.

Ako bi se taj scenarij ostvario, Alonso bi se vratio u momčad s kojom je osvajao svoje svjetske naslove, zatvarajući tako krug jedne od najdugovječnijih i najbogatijih karijera u modernoj Formuli 1. Dakako, vrijedi i napomenuti kako je Fernando ove godine postao otac, tako da je pitanje koliko još ima želje za nastavkom do sredino 40-tih.

F1 VijestiA1 HrvatskaFernando AlonsoAlpineAston MartinMirovina
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