VN Barcelone: Rivali se bude, a Verstappenov Red Bull traži odgovore

Nakon uzbudljivog petka na stazi Circuit de Barcelona-Catalunya i dva treninga, sve je spremno za subotnji rasplet koji će uvelike odrediti tijek sedme utrke sezone u kalendaru Formule 1, popularne Velike nagrade Barcelone. Posljednji slobodni trening na rasporedu je u 12:30, a ključne kvalifikacije, koje na ovoj stazi često vrijede pola pobjede, počinju u 16:00 sati. Prijenos je na RTL-u 2 i platformi Voyo.

McLaren i Mercedes pokazali zube

Prvi treninzi nagovijestili su moguću promjenu odnosa snaga u Formuli 1. Iako je George Russell u Mercedesu bio najbrži na prvoj sesiji, drugi trening donio je dominaciju Landa Norrisa i McLarena, potvrdivši da momčad iz Wokinga ima tempo za sam vrh. Vrući uvjeti i abrazivni asfalt stavili su gume na veliko iskušenje, a mnogi su se timovi borili s balansom bolida. Uz Mercedes i McLaren, konkurentnim se činio i Ferrari, koji u Španjolsku donosi značajan paket aerodinamičkih poboljšanja, uključujući novo krilo i podnicu, s očekivanim dobitkom od dvije desetinke po krugu.

Verstappenove muke i paket poboljšanja

Potpuno suprotnu priču imao je Red Bull. Max Verstappen mučio se tijekom oba treninga, završivši daleko od vrha. Nizozemac se otvoreno žalio na nedostatak prianjanja u svim tipovima zavoja, opisavši ponašanje bolida kao "užasno". "Jednostavno nemamo gripa. Nedostaje nam svuda", izjavio je Verstappen, ne vjerujući da se problemi mogu riješiti preko noći. Dok Red Bull u Barcelonu donosi manji paket nadogradnji, a veći čuva za Austriju, Verstappenove muke otvaraju vrata konkurenciji na stazi koja ne prašta slabosti i uvijek razotkrije stvarni potencijal bolida.

Subotnje kvalifikacije stoga donose više pitanja nego odgovora. Mogu li McLaren i Norris potvrditi brzinu iz petka i osigurati prvu startnu poziciju? Hoće li Ferrarijev paket poboljšanja biti dovoljan da Lewisa Hamiltona i Charlesa Leclerca vine u borbu za vrh? Ili će Red Bull i Verstappen ipak pronaći čarobno rješenje? Barcelona rijetko razočara, a današnja borba za startne pozicije obećava dramu od prvog do posljednjeg kruga.