F1 analitičar otkriva istinu: 'Bio simpatičan ili ne, ovo je vozač koji ne popušta ni milimetra'

Lovro Andraka jedno je od najpoznatijih domaćih imena kada je riječ o Formuli 1. Dugogodišnji je novinar i urednik specijaliziranog portala F1.pulsmedia te strastveni pratitelj „oktanskog cirkusa”, koji već više od desetljeća analizira utrke, vozače i sve promjene koje oblikuju ovaj sport. Njegove komentare publika redovito prati i kroz podcast Tribina.

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U razgovoru smo se dotaknuli aktualnih tema u Formuli 1 – od odnosa snaga unutar Mercedesa i sve izraženije uloge mladog Antonellija, preko pitanja može li George Russell preuzeti 'natrag' status momčadskog lidera, pa do situacije u Red Bullu i potencijala Isacka Hadjara u slučaju promjena u vrhu momčadi. Analizirali smo i Ferrari te njihovu borbu za kontinuitet, kao i širu sliku poretka uoči nastavka sezone.

Ulazimo u europski dio kalendara, a nakon Monaka slijedi Barcelona, pa smo se tim povodom obratili našem analitičaru kako bismo dobili detaljniji uvid u aktualne hijerarhije unutar momčadi, očekivanja za nadolazeću utrku te način na koji se vozači nose s izazovima koji ih trenutačno prate na gridu.

Puno se priča u Mercedesovoj hijerarhiji, gdje se sve više ističe mladi Antonelli koji je na stazi preuzeo ulogu svojevrsnog vođe tima. S druge strane, Russellova sezona ne odvija se u smjeru kakav se možda očekivao na početku godine. Ako pogledamo povijesne odnose snaga unutar Mercedesa, je li Russell po svom profilu bliži Rosbergu ili Bottasu? I očekujete li da će se u nastavku sezone razviti otvorena borba između njega i Antonellija ili će Russell ipak imati ulogu vozača koji prvenstveno odrađuje timske zadatke?

Russell mi je po toj usporedbi definitivno sličniji Rosbergu. Bio nekome simpatičan ili ne, brz je vozač i nije tip koji će podviti rep i samo tako odustati od borbe. Vidjeli smo kako je to izgledalo u Kanadi, nije ostavljao ni milimetra Antonelliju i tko zna bi li ga Kimi uspio proći bez kvara ili bi rezultat bio isti kao u sprintu. Mislim da se ni Mercedes neće uplitati stvaranjem jasne hijerarhije između vozača, već će, bude li potrebe, odrediti pravila utrkivanja između njih dvojice – slično kako je bilo upravo s Rosbergom i Hamiltonom prije desetak godina, kada Mercedes također nije morao brinuti o prijetnjama izvana.

Hadjar je u Monaku stigao do postolja, no istovremeno i dalje ostaje otvoreno pitanje Maxove budućnosti u Red Bullu. U tom kontekstu, može li se već sada reći da bi, u slučaju Maxova odlaska, Hadjar imao potencijal preuzeti ulogu vozača broj 1 u momčadi?

Nijednom vozaču neće biti lako popuniti Maxove cipele, a pogotovo Hadjaru. Situacija s razmacima između momčadi ove sezone ide u korist Hadjaru i spašava ga od pritiska kakvog su imali njegovi prethodnici, stoga će se moći mirnije razvijati. U Monaku je u kvalifikacijama kasnio četiri desetinke za Maxom, ali je bio samo tri mjesta iza njega, stoga je prirodno da će ostavljati bolji dojam i neće biti toliko kritika na njegov račun. Red Bull je navodno zainteresiran za Piastrija kao rezervnu opciju u slučaju Maxova odlaska. Bio on pravi odabir ili ne, svakako mislim da će im biti potreban netko jači od Hadjara kako bi maksimizirali svoje rezultate.

Barcelona donosi povratak na klasičniji, „praktičniji” tip utrkivanja, uz sve ono što treninzi i razvoj bolida kroz vikend donose. Nakon Monaka, u kojem su se stvari posložile u korist Alonsa i njegovih prvih bodova ove sezone, postavlja se pitanje može li nas na idućoj utrci iznenaditi neka momčad iz sjene. Ako izuzmemo „veliku četvorku”, koja bi po tebi momčad mogla imati potencijal da s oba bolida uđe u top 10 u Barceloni?

Rekao bih da je Alpine dosta sigurna oklada ako tražimo nekoga tko bi s oba bolida mogao do top 10. Pokazali su se dosta konzistentnima na različitim stazama i jasan su favorit u sredini poretka. Racing Bullsi ne izgledaju loše kad ih posluži pouzdanost, stoga ih očekujem u blizini, a možda se malo probudi i Haas, koji se unatoč osvajanju ponekih bodova dosta muči s kvalifikacijama.

Lewis je drugim mjestom u Monaku došao na drugo mjesto u ukupnom poretku. Imaju li vozači Ferrarija razloga za optimizam do kraja sezone i može li Lewis ovakvim izdanjima barem ući u borbu za naslov? S druge strane, ako uzmemo u obzir Maxovu prošlosezonsku dominaciju i činjenicu da u Formuli 1 nikad nije prerano ni prekasno za preokret, kako u tom kontekstu gledati na Lewisa, a kako na Charlesa Leclerca – je li „vlak za naslov” za njega već otišao i koliko realno navijači mogu očekivati da ga jednog dana vide na samom vrhu?

Ništa oko Ferrarija mi ne ulijeva optimizam. Hamilton je zasad nešto svjetlija točka, definitivno izgleda puno bolje nego prošle godine, ali istovremeno Leclerc izgleda nikad gore. Radi puno grešaka i nije na razini na koju smo navikli od njega. Ne vidim kako bi itko u dogledno vrijeme mogao do naslova s Ferrarijem, stoga me iznenadilo Leclercovo produljenje ugovora. Što je dulje tamo, to je dalje od titule i zato me razočaralo što je tako rano u sezoni odlučio ostati na duže vrijeme. Jedan je od najbržih vozača na gridu, ali s vremenom se sve više utapa u Ferrarijev mentalitet i bojim se da će zauvijek ostati potraćen talent. Lijepo će zaraditi i živjet će lijep život, to nije upitno, ali sa strane sportskog uspjeha vjerujem da ga čeka samo nastavak frustracija.