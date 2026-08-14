Tisuće ljudi prate kanadere iznad Omiša, njihovi letovi među najpraćenijima na svijetu

Četiri hrvatska kanadera koji od ranog jutra sudjeluju u gašenju velikog požara na području Omiša privukla su iznimnu pozornost korisnika aplikacije Flightradar24. U jednom trenutku sva četiri protupožarna zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zauzela su prva četiri mjesta na listi najpraćenijih letova u svijetu.

Najviše se pratilo kretanje kanadera HRZ811, čiji je let u trenutku snimanja pratilo više od 3000 ljudi. Na drugom mjestu bio je HR844 s gotovo 2000 pratitelja, dok je let HRZ866 pratilo više od 1800 korisnika. Četvrti najpraćeniji bio je HR877, s više od 1600 ljudi koji su pratili njegovo kretanje.

Foto: flightradar24

Sva četiri zrakoplova na Flightradar24 označena su kao letjelice Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a riječ je o protupožarnim Canadairima CL-415 koji su uključeni u borbu protiv požara koji se proširio prema Omišu.

Prema podacima vidljivima na karti Flightradara24, kanaderi su tijekom akcije letjeli iznad mora ispred omiškog područja, u blizini Stanića i Lokve Rogoznice, gdje su iz zraka pomagali zemaljskim vatrogasnim snagama u zaustavljanju širenja vatrene stihije.

Kanaderi su iz Zadra prema požarištu krenuli u 6.10 sati. Neće gasiti uz obalu jer tu im još smeta jak vjetar, nego iza Omiške Dinare. Njihov dolazak na požarište bio je posebno važan nakon noći tijekom koje su snažan vjetar i teško pristupačan teren znatno otežavali gašenje požara.

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