Hrvat ostvario san i stigao do europske medalje: 'Znao sam da je moguće'

Marino Bloudek ispisao je jednu od najvećih hrvatskih atletskih priča. Virovitičanin je u Birminghamu osvojio srebrnu medalju na 800 metara, čime je postao tek treći hrvatski trkač s medaljom na europskim prvenstvima.

Bloudek je do srebra stigao u snažnoj konkurenciji, a ispred njega je završio Irac Mark English. Za 27-godišnjeg Hrvata ovo je ujedno i prvo veliko seniorsko odličje, devet godina nakon što je postao juniorski europski prvak.

„Nakon 52 godine od zlatne medalje Luciana Sušnja u Rimu, ovo srebro mi je kao zlato. Ovo je pobjeda i veliki korak za mene, moj tim i Hrvatsku. Ponosan sam na svoju izvedbu“, rekao je Bloudek nakon utrke.

Posebno emotivan bio je trenutak nakon prolaska kroz cilj. Bloudek je uzeo hrvatsku zastavu, a potom otrčao u zagrljaj zaručnici i treneru.

„Tijekom trening-kampa vizualizirao sam trenutak u kojem osvajam medalju. Znao sam da je moguće. Mogu reći da sam sanjar, ali danas sam ostvario svoje snove“, poručio je hrvatski atletičar.

Bloudek se tako pridružio velikim hrvatskim imenima koja su osvajala medalje na europskim prvenstvima, među kojima su Luciano Sušanj, Branko Zorko, Siniša Ergotić i Filip Mihaljević. Hrvatska je kroz povijest imala i niz uspješnih atletičarki, predvođenih Sandrom Elkasević i Blankom Vlašić.

Za pobjednika Marka Englisha zlato je pak bilo ostvarenje dugogodišnjeg sna. Nakon brojnih srebrnih i brončanih medalja, 33-godišnji Irac napokon je stigao do europskog naslova.

„Nisam htio završiti karijeru bez njega. Osjetio sam ogromno olakšanje na cilju. Sanjao sam o tome, ali nikad ne znate hoće li se ostvariti“, rekao je English, koji je posebno istaknuo podršku brojnih irskih navijača na tribinama.