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36 OSOBA OZLIJEĐENO /

KBC Split: Sedam osoba je životno ugroženo! Doktori povučeni s godišnjeg

KBC Split: Sedam osoba je životno ugroženo! Doktori povučeni s godišnjeg
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

KBC Split odmah je angažirao sve raspoložive timove kako bi se osiguralo pravodobno zbrinjavanje ozlijeđenih

14.8.2026.
7:50
danas.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Zbog ozljeda zadobivenih u sinoćnjem požaru u KBC-u Split medicinska pomoć pružena je ukupno 36 osoba. Nakon provedene medicinske obrade 14 pacijenata je hospitalizirano, dok su ostali otpušteni na kućnu njegu, javljaju iz KBC-a Split.

Sedam pacijenata nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Još troje pacijenata smješteno je u jedinici intenzivne skrbi, dok su ostali hospitalizirani na bolničkim odjelima.

Kod većine zbrinutih pacijenata riječ je o opeklinama, dok su ostali liječničku pomoć najčešće zatražili zbog respiratornih tegoba uzrokovanih izlaganjem dimu.

KBC Split odmah je angažirao sve raspoložive timove kako bi se osiguralo pravodobno zbrinjavanje ozlijeđenih. Zbog povećanog priljeva pacijenata dodatno su pozvani i djelatnici koji su bili na godišnjem odmoru, poručili su iz KBC-a. 

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PožarOmišKbc Splitživotno Ugrožen
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