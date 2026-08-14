Nestala tijekom velikog požara kod Omiša: Traži se 65-godišnja Luca Tomić
Obitelj moli sve građane koji su je možda vidjeli ili imaju bilo kakvu informaciju o tome gdje se nalazi da se jave obitelji ili nadležnim službama
Dok se vatrogasci i ostale službe bore s velikim požarom na omiškom području, obitelj i nadležne službe tragaju za 65-godišnjom Lucom Tomić.
Prema informacijama objavljenima na Facebook stranici 'Grad Omiš - To smo mi', Luca se prije dolaska požara iz Čeline spustila prema glavnoj cesti. Posljednji put navodno je viđena u blizini hotela Hildegard.
Prema objavljenim informacijama, tamo je razgovarala s muškarcem koji je zalijevao vrt pokraj jedne kuće. Nakon toga gubi joj se trag, a trenutačno nije poznato gdje se nalazi.
Posebno otežavajuća okolnost je to što Luca kod sebe nema mobitel, pa je nije moguće izravno kontaktirati.
Obitelj moli sve građane koji su je možda vidjeli ili imaju bilo kakvu informaciju o tome gdje se nalazi da se jave obitelji ili nadležnim službama.
U trenutku kada se požar širi omiškim područjem i kada je dio stanovništva evakuiran, svaka informacija o Lucinu kretanju može biti od velike pomoći u njezinu pronalasku.
Sara Puklavec nakon Bospora kreće u pothvat dug više od 20 kilometara