Zašto Hrvati tako kasno odlaze od roditelja? Pablo ima vrlo iskren odgovor

I ON ŽIVI S NJIMA /

Hrvati među posljednjima u Europskoj uniji napuštaju roditeljski dom. Mladi u Hrvatskoj u prosjeku se od roditelja sele tek s 31 i pol godinom, a čak 89,1 posto mladih od 16 do 29 godina još živi s mamom i tatom.

Glavni razlog sve kasnijeg osamostaljivanja mnogi vide u visokim cijenama stanova i relativno niskim plaćama. To potvrđuju i mladi s kojima je razgovarao RTL Danas. Pablo (24) iz Zagreba i dalje živi s roditeljima, a smatra da su prepreka upravo cijene nekretnina i prilike za mlade.

Hrvatska na vrhu ljestvice

"Cijene stanova pogotovo u velikim gradovima, jednostavno prilike za mlade osobe da se zaposle... Starije generacije i dalje drže puno nekretnina u Hrvatskoj tako da svi čekaju da netko umre", rekao je Pablo.

Hrvatska je pritom na samom vrhu europske ljestvice po dobi odlaska iz roditeljskog doma.

Iza nje slijede Grčka i Slovačka, dok se mladi u Italiji i Španjolskoj također sele tek nakon 30. godine. Na drugom kraju ljestvice su Finci i Danci, koji roditeljski dom napuštaju već oko 21. godine.

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