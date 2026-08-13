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Pogledajte kakav je triler sa sretnim završetkom proživjela Rijeka u Finskoj

Rijeka će igrati dvije utakmice play-offa Konferencijske lige, posljednjeg kvalifikacijskog kruga prije ligaškog dijela, nakon što su u dva dvoboja bili bolji od finskog Ilvesa s ukupnih 2-1. Poslije minimalne pobjede 1-0 na Rujevici Rijeka je ovog četvrtka, u uzvratu u finskom Tampereu, remizirala 1-1. Osigurala je Rijeka time play-off i dvije utakmice protiv danskog Midtjyllanda. Rijeka će gostovati u prvom susretu 20. kolovoza, dok se uzvrat na Rujevici igra sedam dana kasnije.

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13.8.2026.
21:46
RTL Danas
RijekaKonferencijska LigaFinska
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