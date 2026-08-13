Dalić u Emiratima: 'Veliki dan za mene, a i za hrvatski nogomet'

Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić predstavljen je kao novi izbornik izbornikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, a sve je pratio Marko Vargek i ekipa RTL Danas.

Prvo uvodni sastanak u savezu sa novim poslodavcima, a onda prvo obraćanje medijima u Dubaiju koji su stigli u velikom broju.

"Nisam tu kako bih uživao u plaži", istaknuo je Dalić.

Zato je i doveden, da vrati kult reprezentacije ono sto je sjajno radio 9 godina s Hrvatskom. 68. reprezentacija na FIFA ljestvici i želi se vratiti u vrh azijskog nogometa i smatra da je Zlatko čovjek za posao. Potpisao je na 4 godine.

"Sigurno da je veliki dan, posebno za mene, a i za hrvatski nogomet jer kada jedna ovakva zemlja, sa tolikom moći, da u ruke Hrvatima njihov nogomet, onda je to velika stvar za sve nas", rekao je Dalić.

A sve će koordinirati, pogađate – još jedan Hrvat. Mudrac Branko Ivanković, direktor svih reprezentacija u 73 godini preuzima uzde. Logično, nogomet Bliskog istoka ima u malom prstu nakon što je skoro 10 godina bio izbornik Irana i vodio teheranski Persepolis.

"Jako sam uzbuđen, nova funkcija za mene, novi moment, želim svojim znanjem i iskustvom pomoći Zlatku i Igoru da realiziramo ciljeve koji su postavljeni pred nas", rekao je Ivanković

Neki će reći s konja na magarca, no to se ne može reći kada je u pitanju jedna od najbogatijih zemalja svijeta. Dolaskom Zlatka Dalića najplaćenijeg izbornika u povijesti, očekivanja su ogromna. Očekuje se zaokret prema domaćim igračima i ono u čemu je najbolji - stvaranje identiteta reprezentacije. Pred njim je četverogodišnji plan, a glavni cilj je plasman na Svjetsko prvenstvo 20230 u Španjolsku, Portugal i Maroko.

To je dugačak period, jedan projekt koji se meni svidio. Imamo Gulf Cup već u devetom mjesecu i Azijsko prvenstvo. Htio bih da reprezentacija bude jaka i konkurentna", izjavio je Dalić.

No jesu li Dubai i područje zaljeva sigurni, zasigurno se pitate Život se vraća u normalu, restorani rade, noćni život buja – na površini je sve kao i inače. Nove generacije igrača ovdje odrastaju u sustavu koji kombinira tradicionalne vrijednosti i globalni profesionalizam, što dodatno ubrzava razvoj nogometa. Nismo zaboravilI još jednog Hrvata – on će se baviti mladima i usko surađivati s Dalićem – to je Igor Bišćan.

"Iskazana nam je velika čast i dano veliko povjerenje time što smo angažirani ovdje. Surađivali smo na sličan način i u našoj reprezentaciji", rekao je Bišćan.

Priznat ćete, neobično je vidjeti Zlatka Dalića na nekom drugom poslu. Ali ljudima su potrebni novi izazovi. Prvi test imaju već u rujnu kada počinje Gulf Cup ili Zaljevski kup.

"Oo što je najvažnije je da sagradimo jednu kompetitivnu momčad koja će biti konkurentna u ovom dijelu svijeta. Naravno, to nije ono što je bilo prije, što smo radili devet godina kada smo se borili za svjetske medalje, ali u ovim okvirima će biti borba za poziciju, to je ono što mene veseli", poručio je Dalić.

Hrvati su s praskom ušli u Dubai. Sada moraju ostaviti trag.