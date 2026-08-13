Voda joj uzrokuje nepodnošljivu bol: Peku je čak i vlastite suze, a kiša je užasava

Za većinu ljudi tuširanje, kiša ili obično znojenje sasvim su normalna svakodnevica, osobito tijekom vrućih ljetnih dana. No za 34-godišnju Kimberlee Mills iz američkog Houstona to može značiti sate boli. Ona boluje od iznimno rijetke akvagene urtikarije zbog koje njezina koža reagira čak i na vlastite suze.

Dovoljno je samo nekoliko sekundi kontakta s vodom i Kimberlee dobije svrbež i bolni osip po koži. U težim slučajevima pojavljuju se i otekline, a nekoliko je puta morala potražiti hitnu liječničku pomoć. Poseban problem predstavlja osobna higijena.

"Lice perem vodom samo jednom ili dvaput mjesečno jer i to može izazvati bolnu reakciju. Uglavnom koristim sredstva za čišćenje koja se ne ispiru te kozmetiku bez vode", objašnjava.

Gotovo cijeli život mora pažljivo planirati. Prije izlaska iz kuće provjerava vremensku prognozu jer joj problem ne predstavljaju samo kiša nego i vrućina te vlaga. Opasne su joj čak i vlastite tjelesne tekućine.

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Ne smije ni piti vodu

"Čak i nešto tako obično kao što je znojenje može uzrokovati da mi se cijelo tijelo prekrije koprivnjačom. Većina ljudi uopće ne razmišlja o vodi. Ja na nju moram misliti svaki dan", kaže.

Čak joj je i pranje zubi komplicirano. Kimberlee ne pije običnu vodu jer joj izaziva jaku mučninu. Tekućinu zato unosi putem drugih napitaka i hrane koje njezino tijelo bolje podnosi.

Do točne dijagnoze ipak je trebalo proći nekoliko godina. Prvi simptomi pojavili su se kada je imala oko 12 godina. Liječnici su dugo vjerovali da reagira na sapun, šampon ili neku tvar u vodi. Ispravnu dijagnozu dobila je tek više od deset godina kasnije.

Bolest je ograničava i u ulozi majke. Za vrućih dana ne može bezbrižno provoditi vrijeme na otvorenom sa svojom djecom, a problem predstavljaju i vodeni parkovi, kiša ili bilo kakva aktivnost tijekom koje bi se mogla oznojiti.

'Ne mogu biti spontana'

"Najteže nije to što sam alergična na vodu. Najteži je gubitak slobode koji to donosi. Ne mogu biti spontana", priznaje.

Kimberlee danas svoju neobičnu priču dijeli na društvenim mrežama. Želi podići svijest o rijetkim bolestima i pomoći ljudima kojima okolina ne vjeruje kada govore o svojim zdravstvenim problemima.

Zdravi ljudi mnoge bolesti mogu zamisliti, ali rijetke puno teže, zbog čega je oboljelima život još zahtjevniji.

"Moj cilj nikada nije bio izazvati sažaljenje. Želim podići svijest. To što je neka bolest rijetka ne znači da nije stvarna", zaključuje.

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