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GOLEMA BUKTINJA /

Gradonačelnik Omiša za net.hr: 'Grozan požar, kuće su ugrožene, interventna je policija tu'

Čitatelji javljaju da je nestalo struje te da se na prometnicama stvaraju velike gužve

13.8.2026.
22:24
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
net.hr
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Veliki požar buknuo je na omiškom području, a vatra se približila kućama. Jak vjetar dodatno otežava gašenje, dok kanaderi tijekom noći više ne mogu pomagati vatrogascima. O situaciji na terenu razgovarali smo sa Zvonkom Močićem, gradonačelnikom Omiša, koji kaže da su otvorili sabirni centar za stanovnike koji bi mogli biti evakuirani.

„Grozan požar koji je ugrozio kuće. Otvorili smo sabirni centar, dvoranu u gradu, tamo ćemo prebacivati ljude. Interventna policija je poslana. Tri velika požara su. Pobijedit ćemo, ali pitanje je za koliko vremena i kolika će biti šteta.

Jak je vjetar koji nosi žestoki plamen, a kanaderi ne mogu po noći. Sve je ostavljeno na hrabrosti ljudi i vatrogasnim vozilima. Prvo se spašavaju ljudi, pa imovina", rekao nam je.

Potvrđuje da je plamen blizu nekih kuća. 

"Nemam informaciju da je neka kuća stradala, ali vatra je blizu mnogih kuća. Ljudi su sigurno u panici", rekao nam je.

Kaže da su ceste slobodne, ali da je dio prometnica policija ipak blokirala radi sigurnosti. 

"Vatrogasci se sada probijaju do mjesta gdje su možda neki ljudi zaostali, prema nekim informacijama“, rekao je Močić za Net.hr.

Čitatelji nam javljaju i da u Omišu nema struje, ali i da se na prometnicama stvaraju velike gužve. 

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