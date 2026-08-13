Hajduk za Konferencijsku ligu igra protiv bivših dinamovaca

Nogometaši Hajduka su saznali ime suparnika u play-offu, posljednjem kvalifikacijskom krugu prije ligaškog dijela.

Bit će to poljski sastav Rakowa koji je s ukupnih 1-0 bio nakon 180 minuta igre bolji od švedskog Hammarbyja. Nakon ogleda bez golova u Poljskoj u uzvratu je Rakow u gostima pobijedio 1-0.

Pogodak vrijedan prolaska dalje poljske momčadi postigao je Svarnas u nadoknadi prvog poluvremena uzvratnog dvoboja. Rakow je imao olakšan posao u nastavku ogleda jer je Hammarby igrao s desetoricom od 54. minute kada je drugi žuti karton dobio Boudri.

Za Rakow igraju dva bivša nogometaša zagrebačkog Dinama - Azerbajdžanac Mahir Emreli koji je na Maksimiru bio od 2022. do 2024. godine i za Plave u 47 utakmica i zabio deset golova te nekad veliki talent zagrebačkog kluba Marko Bulat koji je bio član Dinama od 2021. do 2025., ali navodno je ranije ovog tjedna izbačen iz prve momčadi poljskog kluba pa je neizvjesno hoće li nastupiti u play-offu.

Hajduk će prvu utakmicu protiv Rakowa igrati 20. kolovoza na Poljudu.