Danci povukli znakovit potez: Kotarski sve bliže Dinamu
Potez Kopenhagena 'otvorio vrata' Kotarskom za odlazak u Dinamo
Dominik Kotarski sve je bliže transferu u Dinamo iz Kopenhagena nakon što je danski klub na milimetar do dovođenja novog golmana, Dianta Ramaja iz Borussije Dortmund.
Ramaj je doputovao u Dansku na liječničke preglede, nakon čega će potpisati ugovor, a njegov dolazak otvara vrata Kotarskom za odlazak iz kluba.
Danski Bold objavio je da je Kopenhagen dogovorio posudbu Ramaja otkupa ugovora za otprilike pet milijuna eura.
Vijest je potvrdio i poznati nogometni insajder, novinar njemačkog Sky Sporta Florian Pettenberg.
Kotarski se jako povezuje s povratkom u Dinamo, za čije je mlađe kategorije igrao od 2011. do 2018., nakon što je zapeo dolazak Dominika Livakovića iz turskog Fenerbahčea.
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