Danci povukli znakovit potez: Kotarski sve bliže Dinamu

Dominik Kotarski sve je bliže transferu u Dinamo iz Kopenhagena nakon što je danski klub na milimetar do dovođenja novog golmana, Dianta Ramaja iz Borussije Dortmund.

Ramaj je doputovao u Dansku na liječničke preglede, nakon čega će potpisati ugovor, a njegov dolazak otvara vrata Kotarskom za odlazak iz kluba.

Danski Bold objavio je da je Kopenhagen dogovorio posudbu Ramaja otkupa ugovora za otprilike pet milijuna eura.

🚨💥 Diant Ramaj to FC Copenhagen - DONE DEAL ✔️



Agreement reached with Borussia Dortmund. The 24 y/o goalkeeper returns on a one-year loan with an option to buy for €5m. Medical scheduled for this week. w/ @_dennisbayer



First call about the interest by @bolddk. @SkySportDE… pic.twitter.com/GlhyMgX9bE — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 13, 2026

Vijest je potvrdio i poznati nogometni insajder, novinar njemačkog Sky Sporta Florian Pettenberg.

Kotarski se jako povezuje s povratkom u Dinamo, za čije je mlađe kategorije igrao od 2011. do 2018., nakon što je zapeo dolazak Dominika Livakovića iz turskog Fenerbahčea.