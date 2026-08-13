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Danci povukli znakovit potez: Kotarski sve bliže Dinamu

Danci povukli znakovit potez: Kotarski sve bliže Dinamu
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Foto: Morten Kjaer/Gonzales Photo/Profimedia

Potez Kopenhagena 'otvorio vrata' Kotarskom za odlazak u Dinamo

13.8.2026.
17:05
M.G.
Morten Kjaer/Gonzales Photo/Profimedia
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Dominik Kotarski sve je bliže transferu u Dinamo iz Kopenhagena nakon što je danski klub na milimetar do dovođenja novog golmana, Dianta Ramaja iz Borussije Dortmund.

Ramaj je doputovao u Dansku na liječničke preglede, nakon čega će potpisati ugovor, a njegov dolazak otvara vrata Kotarskom za odlazak iz kluba.

Danski Bold objavio je da je Kopenhagen dogovorio posudbu Ramaja otkupa ugovora za otprilike pet milijuna eura.

Vijest je potvrdio i poznati nogometni insajder, novinar njemačkog Sky Sporta Florian Pettenberg.

Kotarski se jako povezuje s povratkom u Dinamo, za čije je mlađe kategorije igrao od 2011. do 2018., nakon što je zapeo dolazak Dominika Livakovića iz turskog Fenerbahčea.

DinamoDominik KotarskiTransfer
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