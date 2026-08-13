Stigla 'čestitka': Hajduk dobio veliku kaznu, evo zbog čega

Odlukom disciplinskog suca HNL-a Alana Klakočera, hrvatski nogometni doprvak Hajduk kažnjen je sa 10.000 eura zbog navijačkih incidenata tijekom utakmice 2. kola protiv Istre 1961 igrane u nedjelju na Poljudu.

U obrazloženju kazne stoji kako je Hajduk kažnjen sa 6.500 eura zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije, a sa 3.500 eura zbog korištenja pirotehnike.

Kžnjena je i Lokomotiva sa 700 eura zbog "nesportskog ponašanja ekipe" u utakmici protiv Gorice.