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'STRAŠĆU OBLIKOVAO NOGOMET' /

Umro legendarni nogometni sudac: Život mu obiježio skandal i teške optužbe

Umro legendarni nogometni sudac: Život mu obiježio skandal i teške optužbe
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Foto: Profimedia

Adolf Prokop bio je jedan od najpoznatijih nogometnih sudaca iz doba Hladnog rata

13.8.2026.
18:29
M.G.
Profimedia
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Umro je legendarni nogometni sudac Adolf Prokop (97), objavio je Tiringijski nogometni savez.

Prokop je bio značajna figura u euopskom nogometu tijekom hladnoratovske ere, a preminuo je u Erfurtu.

"Njegovim odlaskom tiringijski nogomet gubi sudačku osobnost koja je obilježila svoje vrijeme i čovjeka koji je desetljećima s velikom strašću pratio i oblikovao nogomet", objavio je Savez.

Obilježio je nekoliko desetljeća europskog nogometa, ukupno je tijekom karijere dijelio pravdu na 283 utakmica Oberlige, 60 europskih utakmica i 27 reprezentativnih utakmica.

Sudio je na dva Svjetska prvenstva, 1978. u Argentini i 1982. u Španjolskoj, te na dva Europska prvenstva. Vrhunac klupske karijere dosegnuo je sudeći čak tri velika europska finala: finale Kupa pobjednika kupova 1984. između Juventusa i Porta, finale Kupa UEFA 1981. i utakmicu europskog Superkupa 1979. godine.

Sudac i potpukovnik Stasija

Ipak, Prokopov životopis nije bio besprijekoran. Nakon pada Berlinskog zida otkriveno je da je godinama bio aktivan časnik u zloglasnoj istočnonjemačkoj tajnoj policiji, Stasiju. U službenim dokumentima vodio se kao "časnik na posebnom zadatku" (Offizier im besonderen Einsatz) i dosegnuo je čin potpukovnika. Njegova uloga, prema otkrivenim arhivima, uključivala je nadzor sportaša i delegacija na putovanjima u inozemstvo. Stasi je hvalio njegovo "mudro čekističko ponašanje" i planirao ga infiltrirati u visoke strukture UEFA-e ili FIFA-e.

Unatoč teškim optužbama, Prokop je do kraja života negirao da je ikada namještao utakmice, i tvrdio da nijedan sudac DDR-a nije ulazio u utakmicu s namjerom da je presudi.

Nakon završetka sudačke karijere, Prokop je ostao u nogometu kao mentor i promatrač u regionalnom savezu Tiringije, gdje je prenosio znanje mlađim generacijama.

 

Nogometni SudacIstočna NjemačkaHladni Rat
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