Umro legendarni nogometni sudac: Život mu obiježio skandal i teške optužbe
Adolf Prokop bio je jedan od najpoznatijih nogometnih sudaca iz doba Hladnog rata
Umro je legendarni nogometni sudac Adolf Prokop (97), objavio je Tiringijski nogometni savez.
Prokop je bio značajna figura u euopskom nogometu tijekom hladnoratovske ere, a preminuo je u Erfurtu.
"Njegovim odlaskom tiringijski nogomet gubi sudačku osobnost koja je obilježila svoje vrijeme i čovjeka koji je desetljećima s velikom strašću pratio i oblikovao nogomet", objavio je Savez.
Obilježio je nekoliko desetljeća europskog nogometa, ukupno je tijekom karijere dijelio pravdu na 283 utakmica Oberlige, 60 europskih utakmica i 27 reprezentativnih utakmica.
Sudio je na dva Svjetska prvenstva, 1978. u Argentini i 1982. u Španjolskoj, te na dva Europska prvenstva. Vrhunac klupske karijere dosegnuo je sudeći čak tri velika europska finala: finale Kupa pobjednika kupova 1984. između Juventusa i Porta, finale Kupa UEFA 1981. i utakmicu europskog Superkupa 1979. godine.
Sudac i potpukovnik Stasija
Ipak, Prokopov životopis nije bio besprijekoran. Nakon pada Berlinskog zida otkriveno je da je godinama bio aktivan časnik u zloglasnoj istočnonjemačkoj tajnoj policiji, Stasiju. U službenim dokumentima vodio se kao "časnik na posebnom zadatku" (Offizier im besonderen Einsatz) i dosegnuo je čin potpukovnika. Njegova uloga, prema otkrivenim arhivima, uključivala je nadzor sportaša i delegacija na putovanjima u inozemstvo. Stasi je hvalio njegovo "mudro čekističko ponašanje" i planirao ga infiltrirati u visoke strukture UEFA-e ili FIFA-e.
Unatoč teškim optužbama, Prokop je do kraja života negirao da je ikada namještao utakmice, i tvrdio da nijedan sudac DDR-a nije ulazio u utakmicu s namjerom da je presudi.
Nakon završetka sudačke karijere, Prokop je ostao u nogometu kao mentor i promatrač u regionalnom savezu Tiringije, gdje je prenosio znanje mlađim generacijama.
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