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SHNL /

Izašla sudačka analiza: Evo što Layec kaže o situacijama na koje se Istra bunila

Izašla sudačka analiza: Evo što Layec kaže o situacijama na koje se Istra bunila
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Sudačka je komisija procijenila kako je sudac Erceg dobro postupio u situaciji s Maurićem, ali kako je oštetio Istru za penal

11.8.2026.
14:02
Sportski.net
Ivo Cagalj/PIXSELL
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Hrvatski nogometni savez (HNS) objavio je sudačku analizu drugog kola SuperSport HNL-a. Među spornim situacijama HNS je, na čelu sa šefom sudaca Bertrandom Layecom, analizirao tri situacije s dvije utakmice, uključujući i dvije situacije s utakmice Hajduk – Istra.

U prvoj je analiziran potencijalni kazneni udarac za Istru, gdje je Antonio Maurić pao nakon kontakta s vratarom Hajduka Tonijem Silićem. Komisija smatra kako je dodiru po potkoljenici nedostajalo intenziteta pa nije moguće utvrditi Silićev utjecaj na Maurića. Samim time, ova je odluka ispravna.

No, ispravna nije odluka pred sam kraj utakmice kada je Alec van Horenbeeck laktom udario u glavu napadača Istre Halila Jaganjca. Tu sudačka komisija smatra da ima razloga za najstrožu kaznu jer branič mora kontrolirati pokrete ruku u skladu sa sigurnošću suparnika, pa je samim time Istra trebala dobiti jedanaesterac, a branič Hajduka žuti karton.

Neprihvatljivo

Treća situacija koju su analizirali iz HNS-a je ona s utakmice Lokomotive i Gorice. Ondje je sporna bila situacija iz prve minute sudačke nadoknade prvog poluvremena kada je nakon jednog duela zaiskrilo među igračima, a u naguravanju je Ivan Katić povukao suca Matea Škorića za dres. Tu je Katić trebao dobiti crveni karton zbog nepoštovanja službene osobe, te se VAR trebao uključiti, piše na službenim stranicama Saveza.

Sudačka AnalizaBertrand LayecHnsHnlIstra 1961HajdukHnk GoricaLokomotiva
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