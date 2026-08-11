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A ONDA PUT EMIRATA /

Livno večeras gori: Vatrene legende i Dalić spremaju spektakl

Livno večeras gori: Vatrene legende i Dalić spremaju spektakl
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Foto: Justin Setterfield/Getty images/Profimedia

Za momčad Vatrenih zaigrati će Niko Kranjčar, Vedran Ćorluka, Ivan Rakitić, Ivica Olić, Igor Štimac, Robert Jarni i brojni drugi

11.8.2026.
15:02
Sportski.net
Justin Setterfield/Getty images/Profimedia
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U Livnu je sve spremno za veliki nogometno-glazbeni događaj koji će okupiti brojna poznata imena hrvatskog nogometa i estrade.

Na sportskom kompleksu Zgona protekla je tri dana održan peti nogometni kamp „Zlatko Dalić“. Na njemu su sudjelovala djeca od osam do 14 godina, koja su u Livno stigla iz BiH, Njemačke, Austrije, Švicarske, Francuske i drugih zemalja.

Mladi nogometaši imali su priliku trenirati pod vodstvom Zlatka Dalića, ali i brojnih poznatih trenera i legendi hrvatskog nogometa.

Vrhunac programa slijedi večeras. Od 18 sati na rasporedu je revijalna utakmica u kojoj će za momčad „Vatrenih“ zaigrati Niko Kranjčar, Vedran Ćorluka, Ivan Rakitić, Ivica Olić, Igor Štimac, Robert Jarni i brojni drugi bivši reprezentativci. S druge strane bit će momčad Livna i prijatelja.

 

 

 

 

Nakon nogometa slijedi glazbeni dio programa. Publiku će zabavljati Tomislav Bralić i Klapa Intrade.

Za Dalića je ovo ujedno i oproštaj od Livna prije novog izazova. Bivši hrvatski izbornik trebao bi, prema našim izvorima, zajedno s Ivankovićem sutra na let za Bliski istok, a potpise na nove ugovore staviti će u četvrtak.

U njegovom stožeru trebali bi biti Vedran Ćorluka, Danijel Subašić, Mario Milanović, Rochon, Dražen Ladić i Marijan Mrmić, dok će Igor Bišćan preuzeti brigu o mladoj reprezentaciji UAE-a. Branko Ivanković trebao bi dobiti ulogu posebnog savjetnika u tamošnjem nogometnom savezu.

Livno tako Daliću priređuje pravi nogometni ispraćaj, uz stare prijatelje, legende i atmosferu koja će spojiti nogomet i glazbu.

Zlatko Dalić
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