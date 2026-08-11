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Otvorite RBA tekući račun u mojaRBA aplikaciji i vaših je 50 EUR!

Otvorite RBA tekući račun u mojaRBA aplikaciji i vaših je 50 EUR!
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Foto: Promo

Ljeto je pravo vrijeme za uživanje, odmor i nova iskustva. A dodatni džeparac uvijek dobro dođe za osvježenje, izlete ili male užitke koje zaslužujete. Zato vam RBA donosi posebnu ponudu koja će vam olakšati financijsko upravljanje uz dodatnu nagradu!

11.8.2026.
16:01
Promo
Promo

Otvorite RBA tekući račun brzo i jednostavno putem mojaRBA aplikacije, bez dolaska u banku. Budite među prvih 2000 novih klijenata do kraja kolovoza i osvojite 50 EUR kao poklon dobrodošlice!

A uz to, možete koristiti i tekući račun i mobilno bankarstvo bez plaćanja naknade do kraja godine!

Sve su to pravi razlozi za odbrati RBA i mojaRBA, vašu digitalnu banku, koja vam je uvijek pri ruci za praćenje financija u bilo kojem trenutku, brzo plaćanje računa i prebacivanje novca. Prava stvar za opušteniju svakodnevicu!

Preuzmite mojaRBA, otvorite račun u aplikaciji već danas i očekujte svojih 50 EUR – jer dobre odluke zaslužuju nagradu!

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