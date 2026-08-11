Otvorite RBA tekući račun u mojaRBA aplikaciji i vaših je 50 EUR!
Ljeto je pravo vrijeme za uživanje, odmor i nova iskustva. A dodatni džeparac uvijek dobro dođe za osvježenje, izlete ili male užitke koje zaslužujete. Zato vam RBA donosi posebnu ponudu koja će vam olakšati financijsko upravljanje uz dodatnu nagradu!
Otvorite RBA tekući račun brzo i jednostavno putem mojaRBA aplikacije, bez dolaska u banku. Budite među prvih 2000 novih klijenata do kraja kolovoza i osvojite 50 EUR kao poklon dobrodošlice!
A uz to, možete koristiti i tekući račun i mobilno bankarstvo bez plaćanja naknade do kraja godine!
Sve su to pravi razlozi za odbrati RBA i mojaRBA, vašu digitalnu banku, koja vam je uvijek pri ruci za praćenje financija u bilo kojem trenutku, brzo plaćanje računa i prebacivanje novca. Prava stvar za opušteniju svakodnevicu!
Preuzmite mojaRBA, otvorite račun u aplikaciji već danas i očekujte svojih 50 EUR – jer dobre odluke zaslužuju nagradu!