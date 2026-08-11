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PET MJESECI NAKON /

Majka Darka Lazića objavila potresnu poruku nakon gubitka sina: 'Moje oči izgubile su sjaj'

Majka Darka Lazića objavila potresnu poruku nakon gubitka sina: 'Moje oči izgubile su sjaj'
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Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Majka tragično stradalog Dragana, brata poznatog srpskog pjevača Darka Lazića, podijelila je emotivnu poruku koja slama srca

11.8.2026.
15:40
Hot.hr
Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
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Pet mjeseci nakon tragične prometne nesreće u kojoj je izgubila sina, a pjevač Darko Lazić (34) brata, majka Branka oglasila se na društvenim mrežama. Uz fotografiju  sina Dragana, podijelila je kratku, ali potresnu poruku:

"Onog dana kada su se tvoje oči zatvorile, moje su izgubile sjaj. Danas je pet mjeseci.

Posljednji trenuci i teški poziv

O najtežem danu u životu ranije je govorio i pjevač Darko Lazić. Prisjetio se kako su samo nekoliko sati prije nesreće proveli mirno i lijepo poslijepodne te posjetili samostan.

Darko je krenuo kući prvi, a Dragan je ostao s prijateljima. Kada je shvatio da mu se brat ne javlja, uslijedio je poziv s najgorim vijestima koji mu je zauvijek promijenio život.

Njagore vijesti za pjevača

"Prijatelj me pozvao i jedva je izgovorio to što se desilo... Ne mogu, vjerujte mi, srce će mi pući," rekao je Darko tada prisjećajući se najtežeg trenutka.

Podsjetimo, do nesreće je došlo kada je motocikl kojim je upravljao Dragan udario u automobil koji je skretao prema Šabačkom putu. Unatoč brzoj reakciji hitne pomoći i trudima liječnika u špabačkoj bolnici, mladić je nažalost podlegao teškim ozljedama u 32. godini života.

Darko LazićBratTragična Smrt
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