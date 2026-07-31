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IZBAČEN IZ KLUBA /

Darko Lazić teturao tijekom nastupao u Trogiru pa tvrdi: 'Pjevao sam i nisu mi platili'

Darko Lazić teturao tijekom nastupao u Trogiru pa tvrdi: 'Pjevao sam i nisu mi platili'
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Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Nakon burnih reakcija publike koja je snimila pjevača kako jedva stoji na nogama i tetura po bini, iz kluba tvrde da je izbačen, dok on iznosi potpuno drugu verziju događaja

31.7.2026.
14:04
Hot.hr
Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
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Na društvenim mrežama pojavile su se snimke s nedavnog nastupa pjevača Darka Lazića (33) u jednom klubu u Trogiru. Na videozapisima se vidi kako se pjevač otežano kreće i nastupa na pozornici, što je u publici i na mrežama potaknulo nagađanja o njegovu stanju te večeri. U jednom mu je trenutku prišla i djevojka iz publike kako bi se fotografirala s njim, što je on naposljetku i učinio.

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Povodom spornih snimki za Telegraf.rs se javilo nekoliko posjetitelja koji tvrde da je nastup prekinut ranije nego što je planirano.

"Darko je jedva stajao na nogama, jedva je pjevao, oči su mu se sklapale. Izgledao je jako loše i zvučao je katastrofa iako je jedan od najboljih pjevača u regiji. Vlasnik ga je istjerao s nastupa poslije svega pola sata", navode izvori za spomenuti portal.

Da pjevač nije odradio cijeli koncert potvrdio je i predstavnik kluba u kojem je Lazić nastupao: "Točno je da je pjevao samo pola sata. Jedva je i stajao. Ništa više ne bih komentirao. Imate snimke na društvenim mrežama".

'A to im je fora da ne bi platili'

S druge strane, Darko Lazić odbacuje te navode i objašnjava da je do nesporazuma došlo zbog neisplaćenog honorara.

"Ma koga je on istjerao, kako ih nije sramota?! Totalno netočna informacija. Pjevao sam sat i po i nisu mi platili. Rekao mi kao da siđem sa bine i pustio DJ-a, a to im je fora da ne bi platili. Nikome ne bih preporučio da ide u taj klub", izjavio je Lazić za Telegraf.rs.

Darko LazićSkandalPijanTrogir
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