Nakon špekulacija o Lauri Prgomet oglasio se Darko Lazić: 'Tu djevojku ne poznajem'

Nakon što su se pojavile glasine da je povezan s Laurom Prgomet, kojoj je zbog incidenta u Dubrovniku određen 30-dnevni pritvor, srpski pjevač Darko Lazić odlučio je prekinuti nagađanja. Putem svog PR tima oglasio se za Kurir i poručio da djevojku uopće ne poznaje.

Kako navodi Kurir, Laura je bila na pjevačevom koncertu na kojem je atmosfera bila je vrlo vesela, a među najraspoloženijim gostima bila je upravo Prgomet. Prema tvrdnjama svjedoka, nakon završetka nastupa nastavila je druženje s pjevačem, što je potaknulo brojne špekulacije o njihovom odnosu.

Lazić je, međutim, u razgovoru za Kurir odlučno odbacio takve tvrdnje.

"Tu djevojku ne poznajem, prvi put je vidim" kratko je poručio pjevač.

Podsjetimo, Lauri Prgomet, koju je javnost upoznala u showu "Gospodin Savršeni", određen je jednomjesečni pritvor nakon incidenta u kafiću Brazil u dubrovačkom Lapadu. Tijekom privođenja fizički je nasrnula na policajca te policajku, koja je pritom zadobila lakše tjelesne ozljede.