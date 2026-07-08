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PREKINUO NAGAĐANJA /

Nakon špekulacija o Lauri Prgomet oglasio se Darko Lazić: 'Tu djevojku ne poznajem'

Nakon špekulacija o Lauri Prgomet oglasio se Darko Lazić: 'Tu djevojku ne poznajem'
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Foto: Pixsell/RTL

Lauri Prgomet, koju je javnost upoznala u showu "Gospodin Savršeni", određen je jednomjesečni pritvor nakon incidenta u kafiću Brazil u dubrovačkom Lapadu

8.7.2026.
9:37
Hot.hr
Pixsell/RTL
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Nakon što su se pojavile glasine da je povezan s Laurom Prgomet, kojoj je zbog incidenta u Dubrovniku određen 30-dnevni pritvor, srpski pjevač Darko Lazić odlučio je prekinuti nagađanja. Putem svog PR tima oglasio se za Kurir i poručio da djevojku uopće ne poznaje.

Kako navodi Kurir, Laura je bila na pjevačevom koncertu na kojem je atmosfera bila je vrlo vesela, a među najraspoloženijim gostima bila je upravo Prgomet. Prema tvrdnjama svjedoka, nakon završetka nastupa nastavila je druženje s pjevačem, što je potaknulo brojne špekulacije o njihovom odnosu.

Lazić je, međutim, u razgovoru za Kurir odlučno odbacio takve tvrdnje.

"Tu djevojku ne poznajem, prvi put je vidim" kratko je poručio pjevač.

Podsjetimo, Lauri Prgomet, koju je javnost upoznala u showu "Gospodin Savršeni", određen je jednomjesečni pritvor nakon incidenta u kafiću Brazil u dubrovačkom Lapadu. Tijekom privođenja fizički je nasrnula na policajca te policajku, koja je pritom zadobila lakše tjelesne ozljede.

Gospodin SavršeniLaura PrgometDarko LazićUhićenje
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