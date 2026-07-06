Oglasio se vlasnik ugostiteljskog objekta u kojem je uhićena Laura: Donosimo detalje

Policija je sinoć intervenirala u jednom ugostiteljskom objektu u Lapadskim dvorima u Dobrovniku nakon dojave o narušavanju javnog reda i mira te oštećenju inventara. Tom je prilikom privedena Laura Prgomet, javnosti poznata po sudjelovanju u reality showu "Gospodin Savršeni", iako iz policije zasad ne potvrđuju identitet privedene osobe.

Mi smo kontaktirali vlasnika ugostiteljskog objekta (podaci poznati redakciji), koji je potvrdio da je riječ o bivšoj reality zvijezdi. Kazao je kako protiv nje neće podnijeti kaznenu niti privatnu prijavu zbog oštećenja imovine. Prema njegovim riječima, isto neće učiniti ni vlasnik apartmana u kojem je navodno također nastala materijalna šteta.

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''Djevojka je, pretpostavljam, imala živčani slom, a što se točno dogodilo - tko će to znati? Došao sam u trenutku kada je krenula bacati čaše, u lokalu su bili stranci, zgroženi ponašanjem, neugodna situacija. Ona je vrijeđala sve oko sebe, od ljudi iz policije, hitne pa do prolaznika'', rekao nam je vlasnik ugostiteljskog objekta u kojem se dogodio incident.

''Nećemo je teretiti ni za što, odgovarat će ionako za napad na službeno lice. Mi ovdje nemamo velike štete, najveći problem je što nas je osramotila. Turisti su bili šokirani, napustili su terasu tijekom incidenta bez da su platili račune. Dogodila se velika neugodnost, a što se točno zbiva, teško je prepričati strancima koji su se u tom trenutku nalazili u objektu'', dodao je vlasnik ugostiteljskog objekta.

Kontaktirali smo i policiju, koja nam je rekla da u ovom trenutku neće davati izjave za medije. Najavili su da će uskoro objaviti službeno priopćenje.