Je li moguće? Čudesni Nijemac ispisao povijest: Srušio rekord za gotovo četiri sekunde

Pretposljednji dan Europskog prvenstva u plivanju u Parizu obilježio je Nijemac Johannes Liebmann, koji je na 1500 metara slobodno postavio novi svjetski rekord.

Liebmann je u subotu od početka utrke plivao brže od dotadašnjeg rekordnog ritma, a visoku razinu zadržao je sve do cilja. Slavio je s vremenom 14:26.79 i prethodno najbolje svjetsko ostvarenje popravio za gotovo četiri sekunde.

Srebrnu medalju osvojio je Mađar Zalan Sarkany s rezultatom 14:39.45, dok je Njemačkoj još jedno odličje donio Oliver Klemet, koji je do bronce stigao s vremenom 14:40.64.

Domaće navijače razveselio je Leon Marchand pobjedom na 200 metara leptir. Francuski plivač do zlata je doplivao za 1:51.72, ostvarivši četvrto najbolje vrijeme u povijesti te discipline. Nakon prve polovice utrke vodio je Mađar Kos, ali je u nastavku izgubio ritam i na kraju zauzeo šesto mjesto. Njegov sunarodnjak Richard Marton osvojio je srebro s vremenom 1:54.06, dok je bronca pripala Grku Apostolosu Siskosu, koji je ciljem prošao za 1:54.13.

Talijani su imali mnogo razloga za zadovoljstvo nakon finala na 50 metara prsno. Nicolo Martinenghi osvojio je naslov europskog prvaka rezultatom 26.57, a srebrnu medalju podijelili su njegov sunarodnjak Simone Cerasuolo i Nizozemac Koen de Groot.

Iznenađenje večeri u ženskoj konkurenciji priredila je Katarzyna Maria Wasick. Poljakinja je slavila na 50 metara slobodno s vremenom 23.84, nadmašivši glavnu favoritkinju Sarah Sjostrom za samo dvije stotinke. Devetnaestogodišnja Talijanka Sara Curtis nastavila je nizati uspjehe osvojivši broncu rezultatom 23.99.

U finalu na 200 metara mješovito najuspješnija je bila Irkinja Ellen Walshe, koja je zlato osvojila s vremenom 2:09.81. Talijanka Anita Gastaldi zauzela je drugo mjesto s rezultatom 2:10.07, dok je Belgijka Roos Vanotterdijk, koja je dugo bila u vodstvu, završila treća s vremenom 2:10.10.