Stavili su ogledala na prodaju, a odrazi otkrili ono što nisu planirali: Prizori su urnebesni

Prodaja ogledala preko interneta zvuči kao jednostavan zadatak - fotografirati ga, objaviti oglas i pričekati kupca. No upravo se kod fotografiranja pojavljuje problem koji mnogi prodavači očito ne predvide: ogledalo vraća sliku svega što se nalazi ispred njega. Tako su se u oglasima za prodaju ogledala počeli pojavljivati urnebesni odrazi vlasnika, članova obitelji, kućnih ljubimaca, neurednih prostorija i svega ostalog što prodavači nisu planirali pokazati javnosti.

Takve fotografije završile su i na Redditu, gdje postoje zajednice posvećene upravo neobičnim i nenamjernim odrazima. Subreddit r/Mirrorsforsale nastao je inspiriran fotografijom ogledala koje se prodavalo, a zajednica danas okuplja fotografije nenamjernih odraza, čak i kada predmet na slici nije nužno ogledalo niti se stvarno prodaje.

Posebno su popularni oglasi s Facebook Marketplacea u kojima prodavači na sve moguće načine pokušavaju izbjeći vlastiti odraz – skrivaju se iza vrata, čučnu, fotografiraju iz neobičnih kutova ili se pokušavaju zakloniti drugim predmetima. Naravno, upravo zbog tih pokušaja fotografije često postaju još smješnije.

S Redditove stranice r/Mirrorsforsale izdvojili smo 20 najsmješnijih i najbizarnijih odraza koji su korisnike nasmijali do suza. Pogledajte galeriju i uvjerite se zašto prije objavljivanja oglasa za ogledalo vrijedi dobro provjeriti baš svaki detalj u odrazu.