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Stavili su ogledala na prodaju, a odrazi otkrili ono što nisu planirali: Prizori su urnebesni

Stavili su ogledala na prodaju, a odrazi otkrili ono što nisu planirali: Prizori su urnebesni
Foto: Reddit
Postoji i zaseban subreddit r/MirrorForSale, koji je još užeg fokusa i uglavnom se vrti oko fotografija ogledala na kojima je u odrazu vidljiv sam fotograf ili prodavač. Rezultat je zbirka spontanih fotografija koje su trebale biti obični prodajni oglasi, a umjesto toga postale su mali internetski hitovi. Upravo smo među takvim objavama pronašli neke od najsmješnijih primjera koji pokazuju da pri fotografiranju ogledala vrijedi jedno jednostavno pravilo - prije objave uvijek dobro provjerite što se vidi u odrazu.
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Prodaja ogledala preko interneta zvuči kao jednostavan zadatak - fotografirati ga, objaviti oglas i pričekati kupca. No upravo se kod fotografiranja pojavljuje problem koji mnogi prodavači očito ne predvide: ogledalo vraća sliku svega što se nalazi ispred njega. Tako su se u oglasima za prodaju ogledala počeli pojavljivati urnebesni odrazi vlasnika, članova obitelji, kućnih ljubimaca, neurednih prostorija i svega ostalog što prodavači nisu planirali pokazati javnosti.

Takve fotografije završile su i na Redditu, gdje postoje zajednice posvećene upravo neobičnim i nenamjernim odrazima. Subreddit r/Mirrorsforsale nastao je inspiriran fotografijom ogledala koje se prodavalo, a zajednica danas okuplja fotografije nenamjernih odraza, čak i kada predmet na slici nije nužno ogledalo niti se stvarno prodaje.

Posebno su popularni oglasi s Facebook Marketplacea u kojima prodavači na sve moguće načine pokušavaju izbjeći vlastiti odraz – skrivaju se iza vrata, čučnu, fotografiraju iz neobičnih kutova ili se pokušavaju zakloniti drugim predmetima. Naravno, upravo zbog tih pokušaja fotografije često postaju još smješnije.

S Redditove stranice r/Mirrorsforsale izdvojili smo 20 najsmješnijih i najbizarnijih odraza koji su korisnike nasmijali do suza. Pogledajte galeriju i uvjerite se zašto prije objavljivanja oglasa za ogledalo vrijedi dobro provjeriti baš svaki detalj u odrazu.

15.8.2026.
19:37
Webcafe.hr
Reddit
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