Pustoš nakon vatre: Omiško područje pretvoreno u zgarište, ovi prizori slamaju srce

Prizori nakon katastrofalnog požara na omiškom području otkrivaju razmjere štete koju je vatrena stihija ostavila iza sebe. Izgorjele kuće, automobili i opustošena područja svjedoče o noći tijekom koje su tisuće ljudi bježale pred vatrom, a više desetaka osoba je ozlijeđeno.

Koliko je situacija bila dramatična najbolje opisuju riječi Marina Ozretića iz Stanića, kojemu je kuća izgorjela do temelja.

"Šteta je enormna, nema razmjera. Ne znam što mi je činiti. Da nisam pobjegao, i ja bih nastradao", rekao je za RTL Danas.

Najpotresnije prizore posljedica požara pogledajte u galeriji.