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'GOSPODO, NAKLON DO PODA' /

Trenutak nježnosti usred vatrene stihije: Vatrogasac izvadio bočicu i dao vode žednoj kornjači

Trenutak nježnosti usred vatrene stihije: Vatrogasac izvadio bočicu i dao vode žednoj kornjači
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Foto: Vatrogasci Korčula/Facebook

Iako je oko njih trajala borba s vatrenom stihijom, iscrpljeni vatrogasac pronašao je trenutak za pomoć životinji

15.8.2026.
12:04
Franka Kopilaš
Vatrogasci Korčula/Facebook
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Nakon užasnih požara koji haraju Dalmacijom, među dirljivim fotografijama s terena istaknula se jedna koja je oduševila korisnike na društvenim mrežama.

Dok su se vatrogasci na Pelješcu satima borili s velikim požarom, jedan od njih snimljen je kako kornjači iz bočice daje vodu.

"Poštovana gospodo, naklon do poda", "Sretno i čuvajte se", "Svaka čast tim hrabrim ljudima" i "Čuvao vas dragi Bog", samo su neke od poruka korisnika na društvenim mrežama.

Iako je oko njih trajala borba s vatrenom stihijom, iscrpljeni vatrogasac pronašao je trenutak za pomoć životinji koja se našla usred opožarenog područja.

Fotografiju su objavili Vatrogasci Korčula, koji sudjeluju u gašenju velikog požara na Pelješcu.

No i kolege vatrogasci na požarištu Ninski stanovi-Kožino napravili su sličan potez. Dvojica vatrogasaca polijevali su dvije kornjačice u petak na tom požarištu i pokušali pomoći životinjama u nevolji. 

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VatrogasciPožarKornjačaPelješac
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