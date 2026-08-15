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Ukrajinci raketama Flamingo udarili na svemirski centar: No to nije bila jedina meta

Ukrajinci raketama Flamingo udarili na svemirski centar: No to nije bila jedina meta
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Foto: Screenshot/X

Lokalne vlasti u Samari rekle su da je Ukrajina u subotu pogodila industrijsku infrastrukturu u Samarskoj oblasti

15.8.2026.
12:27
Hina
Screenshot/X
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Ukrajinska vojska je pogodila ruski raketni i svemirski centar u Samari te vojni aerodrom, kazao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u subotu.

Aerodrom je služio kao baza za borbene mlazne zrakoplove, dodao je Zelenski na komunikacijskoj platformi Telegram.

Napisao je: 

"Danas imamo nove značajne rezultate naših napada duboko u neprijateljskom teritoriju. U ruskoj Samarskoj oblasti pogođeno je jedno od ključnih poduzeća u sastavu Roscosmosa – centar Progress, koji se, među ostalim, bavio proizvodnjom elektronike. Korištene su rakete Flamingo. Dobar rezultat. Udaljenost od naše granice iznosi oko 900 kilometara.

Naše dalekometne sankcije dosegnule su i zračnu bazu Savaslejka, u kojoj su smješteni nosači ruskih raketa kojima se napadaju naši gradovi i sela – oko 700 kilometara od Ukrajine.

Imamo i potvrdu da smo na naftnom postrojenju u Ust-Lugi nanijeli štetu kakvu smo namjeravali – više od 800 kilometara od naše granice.

Zahvalan sam svim postrojbama koje su sudjelovale na njihovoj preciznosti. Provodi se naš plan dalekometnih sankcija protiv Rusije zbog ovog rata i važno je smanjivati ruski ratni potencijal.

Potreban je mir, a to se mora osjetiti i u Rusiji – kroz konkretnu štetu na konkretnim objektima."

'Pretrpjeli su ograničenu štetu'

Lokalne vlasti u Samari rekle su da je Ukrajina u subotu pogodila industrijsku infrastrukturu u Samarskoj oblasti na jugozapadu Rusije.

Samarski gradonačelnik Ivan Noskov je rekao da je protuzračna obrana odbila "ogroman napad".

"Industrijska infrastruktura Samare je pretrpjela ograničenu štetu", kazao je u objavi na internetu, a da nije pružio daljnje pojedinosti o pogođenom objektu.

Ukrajina je ranije u istoj pokrajini gađala rafineriju nafte u gradu Sizranu na rijeci Volgi u sklopu svoje kampanje protiv energetske infrastrukture kojom nastoji pritisnuti Rusiju da okonča više od četiri godine dug sukob.

Ukrajinska vojska pogodila je i rusko naftno postrojenje u Ust-Lugi, kazao je Zelenski u subotu. Ukrajinski predsjednik u priopćenju na Telegramu nije rekao o kojem se objektu radi, ali je dodao da je oštećen u napadu.

Ukrajina je u petak pogodila rusko postrojenje za obradu zemnog plina u baltičkoj luci Ust-Luga, piše Reuters.

Volodimir ZelenskiSvemirski CentarVojni AerodromRusijaNapad
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