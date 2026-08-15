Ukrajinci raketama Flamingo udarili na svemirski centar: No to nije bila jedina meta
Lokalne vlasti u Samari rekle su da je Ukrajina u subotu pogodila industrijsku infrastrukturu u Samarskoj oblasti
Ukrajinska vojska je pogodila ruski raketni i svemirski centar u Samari te vojni aerodrom, kazao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u subotu.
Aerodrom je služio kao baza za borbene mlazne zrakoplove, dodao je Zelenski na komunikacijskoj platformi Telegram.
Napisao je:
"Danas imamo nove značajne rezultate naših napada duboko u neprijateljskom teritoriju. U ruskoj Samarskoj oblasti pogođeno je jedno od ključnih poduzeća u sastavu Roscosmosa – centar Progress, koji se, među ostalim, bavio proizvodnjom elektronike. Korištene su rakete Flamingo. Dobar rezultat. Udaljenost od naše granice iznosi oko 900 kilometara.
Naše dalekometne sankcije dosegnule su i zračnu bazu Savaslejka, u kojoj su smješteni nosači ruskih raketa kojima se napadaju naši gradovi i sela – oko 700 kilometara od Ukrajine.
Imamo i potvrdu da smo na naftnom postrojenju u Ust-Lugi nanijeli štetu kakvu smo namjeravali – više od 800 kilometara od naše granice.
Zahvalan sam svim postrojbama koje su sudjelovale na njihovoj preciznosti. Provodi se naš plan dalekometnih sankcija protiv Rusije zbog ovog rata i važno je smanjivati ruski ratni potencijal.
Potreban je mir, a to se mora osjetiti i u Rusiji – kroz konkretnu štetu na konkretnim objektima."
'Pretrpjeli su ograničenu štetu'
Lokalne vlasti u Samari rekle su da je Ukrajina u subotu pogodila industrijsku infrastrukturu u Samarskoj oblasti na jugozapadu Rusije.
Samarski gradonačelnik Ivan Noskov je rekao da je protuzračna obrana odbila "ogroman napad".
"Industrijska infrastruktura Samare je pretrpjela ograničenu štetu", kazao je u objavi na internetu, a da nije pružio daljnje pojedinosti o pogođenom objektu.
Ukrajina je ranije u istoj pokrajini gađala rafineriju nafte u gradu Sizranu na rijeci Volgi u sklopu svoje kampanje protiv energetske infrastrukture kojom nastoji pritisnuti Rusiju da okonča više od četiri godine dug sukob.
Ukrajinska vojska pogodila je i rusko naftno postrojenje u Ust-Lugi, kazao je Zelenski u subotu. Ukrajinski predsjednik u priopćenju na Telegramu nije rekao o kojem se objektu radi, ali je dodao da je oštećen u napadu.
Ukrajina je u petak pogodila rusko postrojenje za obradu zemnog plina u baltičkoj luci Ust-Luga, piše Reuters.