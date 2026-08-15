Pitali Džeku koji dres Reala želi, njegov odgovor sve iznenadio

Real Madrid ovog vikenda neće otvoriti novu sezonu La Lige jer je njihov susret odgođen zbog nastupa igrača na Svjetskom prvenstvu. Umjesto toga, Madriđani će u nedjelju gostovati kod Schalkea u Gelsenkirchenu, gdje će se obilježiti 25 godina od otvaranja Veltins Arene.

Posebnu pažnju privlači Edin Džeko, koji je prošle sezone pomogao Schalkeu izboriti povratak u Bundesligu. Uoči utakmice dobio je zanimljivo pitanje – s kojim bi igračem Reala volio razmijeniti dres?

Njegov odgovor mnoge je iznenadio.

Dimanche, Schalke 04 reçoit le Real Madrid pour son dernier match de préparation.



Les joueurs de Schalke ont été interrogés: « Avec quel joueur du Real Madrid aimeriez-vous échanger votre maillot ? »



La réponse d’Edin Džeko:



« Je ne l’échangerais pas avec un joueur. Je… pic.twitter.com/3FifKW11px — José Mourinho Show (@Jmshow10) August 14, 2026

„Ne bih ga zamijenio s igračem. Zamijenio bih ga s Mourinhom. Ili, bolje rečeno, uzeo bih njegovu majicu“, poručio je Džeko.

Time je jasno dao do znanja da bi radije došao do dresa Josea Mourinha, s kojim je surađivao tijekom karijere, nego do onog nekog od Realovih nogometaša.