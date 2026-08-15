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KAPETAN BiH /

Pitali Džeku koji dres Reala želi, njegov odgovor sve iznenadio

Pitali Džeku koji dres Reala želi, njegov odgovor sve iznenadio
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Foto: Dennis Ewert/RHR-FOTO/imago sportfotodienst/Profimedia

Njegov odgovor mnoge je iznenadio

15.8.2026.
14:07
Sportski.net
Dennis Ewert/RHR-FOTO/imago sportfotodienst/Profimedia
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Real Madrid ovog vikenda neće otvoriti novu sezonu La Lige jer je njihov susret odgođen zbog nastupa igrača na Svjetskom prvenstvu. Umjesto toga, Madriđani će u nedjelju gostovati kod Schalkea u Gelsenkirchenu, gdje će se obilježiti 25 godina od otvaranja Veltins Arene.

Posebnu pažnju privlači Edin Džeko, koji je prošle sezone pomogao Schalkeu izboriti povratak u Bundesligu. Uoči utakmice dobio je zanimljivo pitanje – s kojim bi igračem Reala volio razmijeniti dres?

Njegov odgovor mnoge je iznenadio.

 

„Ne bih ga zamijenio s igračem. Zamijenio bih ga s Mourinhom. Ili, bolje rečeno, uzeo bih njegovu majicu“, poručio je Džeko.

 

Time je jasno dao do znanja da bi radije došao do dresa Josea Mourinha, s kojim je surađivao tijekom karijere, nego do onog nekog od Realovih nogometaša.

Edin DžekoSchalke 04Real MadridJose Mourinho
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