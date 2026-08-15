Naša pjevačica oštro reagirala nakon požara kod Omiša: 'Otpratite me i nemojte mi se javljati'

Veliki požar koji je prije dva dana buknuo na području Omiša na noge je digao sve dežurne službe, a dramatične scene s terena uznemirile su stanovnike Dalmacije. Dok su se vatrogasci lavovski borili s vatrom, društvene mreže preplavile su snimke s terena te izrazi suosjećanja. No, upravo je ponašanje pojedinaca na internetu potaknulo mladu splitsku pjevačicu Antoniju Doru Pleško (27) na vrlo oštru i izravnu reakciju.

"Uništit će im estetiku profila"

Vidno razočarana načinom na koji dio javnih osoba koristi svoj utjecaj i doseg u kriznim trenucima, Antonia Dora odlučila je javno prozvati kolege s javne i influencerske scene. Na svom Instagram profilu objavila je poruku u kojoj nije birala riječi, zamjerivši im što im je briga o vizualnom izgledu profila često ispred stvarne pomoći ljudima u nevolji.

Foto: Instagram/Screenshot

„Molim sve svoje kolege influencere, pjevače i slično – koji svoje društvene mreže u teškim trenucima koriste tako da eventualno podijele (ili ne) story katastrofe i napišu 'tuga', 'strašno' bez direktnih uputa za pomoć koje su napisane VELIKIM SLOVIMA preko cijelog ekrana jer će im možda uništiti estetiku profila – da me momentalno otprate i da mi se ne javljaju na ulici”, poručila je bez zadrške splitska pjevačica.

Njezin istup u kratkom je roku privukao veliku pažnju pratitelja. Antonia Dora time je jasno naglasila da društvene mreže u ovakvim situacijama moraju služiti kao platforma za širenje točnih, konkretnih i korisnih uputa za pomoć stradalima i službama na terenu, a ne za skupljanje lajkova i održavanje estetike profila.