Katastrofalni požar u Belgiji, gori najveći prirodni rezervat: EU šalje kanadere i helikoptere

Članice EU-a poslale su tri helikoptera i dva kanadera kako bi pomogle Belgiji u borbi s požarom na istoku zemlje, rekla je povjerenica bloka za krizne situacije nakon što su belgijske vlasti zatražile hitno pojačanje da bi se pod kontrolu stavio najveći požar koji je zahvatio zemlju u zadnjih nekoliko desetljeća.

Vatrena stihija zahvatila je Hautes Fagnes, najveći belgijski prirodni rezervat, a požar ondje gori još od petka. Širenje vatre pokušavaju spriječiti lokalni vatrogasci, poljoprivrednici i vojska koji su ondje razmješteni.

Do subote nakon podneva izgorjelo je oko 1600 hektara, izvijestili su lokalni mediji, pozivajući se na podatke guvernera lokalne pokrajine Liege.

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Riječ je o dosad najvećem požaru evidentiranom u Belgiji, većem i od onog iz 2011. kada je spaljeno gotovo 1400 hektara zemlje, podaci su Europskog informacijskog sustava za šumske požare.

Pomoć poslana iz Češke, Švedske i Nizozemske

Europske zemlje, među kojima je i Belgija, ovaj je tjedan zahvatio peti ovoljetni toplinski val, što pojačava vruće i suhe uvjete koji su preduvjet za izbijanje šumskih požara.

Znanstvenici su potvrdili da klimatske promjene prouzročene ljudskim djelovanjem pojačavaju i vremenske uvjete "koji omogućuju da se šumski požari brže šire i dulje traju".

EU koordinira razmještaj dodatnih resursa iz europskih zemalja čim neka zemlja zatraži hitnu pomoć.

Zrakoplovi poslani u subotu u Belgiju su iz Češke, Švedske i Nizozemske, objavila je na X-u povjerenica EU-a za krize Hadja Lahbib.

Feux de forêt dans les Fagnes. Moyens mobilisés sous le Mécanisme de protection civil 🇪🇺:



1 hélicoptère 🇨🇿

2 avions bombardiers d'eau 🇸🇪

2 hélicoptères 🇳🇱#solidaritéeuropéenne https://t.co/kx7TbDGe15 — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) August 15, 2026

Vatrogasci i poljoprivrednici su u borbi s vatrenom stihijom dosad koristili i vodu iz lokalnih jezera, rekao je u subotu Reutersu glasnogovornik odjela za infrastrukturu frankofone belgijske regije Valonije.