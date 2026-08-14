Požar na Dugom otoku širi se brzo: 'Situacija nije dobro, izvanrednim trajektom stiže 50 vatrogasaca'

Požar otvorenog prostora buknuo je u petak, 14. kolovoza, u blizini Brbinja na Dugom otoku.

Vatrogascima gašenje otežava iznimno nepristupačan teren, gusta makija i borova šuma, a vatra se brzo širi.

Na terenu su lokalni DVD Sali, dislokacija Božava, a s kopna je upućeno 17 vozila, 50 vatrogasaca kazao je za net.hr zapovjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije Matej Rudić opisao je situaciju na požarištu.

"To je jako težak teren, to su velika i jako neprohodna brda i velika gusta neprohodna makija, tako da se ovaj požar širi dosta brzo. I mi smo upravo na trajektu, idemo pomoći kolegama“, rekao je Rudić.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL

Poseban problem predstavljaju kuće koje su razasute po području zahvaćenom požarom. Vatrogascima je njihova zaštita trenutačno jedan od glavnih prioriteta.

"Ima tamo i kuća, tako da su vatrogasci angažirani na zaštiti kuća i to je sada primarno“, kazao je Rudić.

Požar se, prema njegovim riječima, nalazi između Brbinja i Savra, a kuće se nalaze i u šumskim predjelima te uvalama.

"Ima tu razbacanih kuća, a puno tu ima kuća po tim šumama. To je makija jako gusta, pa onda imate po tim uvalama kuća. Požar je između Brbinja i Savra“, pojasnio je.

Rudić je potvrdio da je situacija ozbiljna i da vatrogasci na Dugi otok odlaze pomoći kolegama koji se već bore s vatrom:

"Tako je. To je veliki otok, to je Dugi otok", zaključio je Rudić.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković također je za net.hr da se radi o velikom požaru te da vatrogasci stižu izvanrednim trajektom.

"Puše bura i uvjeti za gašenje su teški. Situacija nije dobra, požar se razvija. Za sad nemamo informaciju da vatra prijeti kućama", rekao nam je.

Također nam je potvrdio i da su se pod kontrolu stavili požare na području Zadra i kod Srđa.

Čitatelji nam javljaju da se radi o velikom požaru i to između mjesta Savar i Luka.