Vatrogasci pronašli eksplozivnu napravu na Pelješcu! 'Sve se zapalilo oko nje'

Požar na Pelješcu širio se munjevitom brzinom i za sobom ostavio veliku štetu.

Kako doznajemo s terena, vatrogasci s jedne strane mogu odahnuti, s obzirom na to da nema otvorenog plamena. Ali s druge strane, vatrogasci su i dalje ovdje, puno je vozila i kombija, jer je stigla obavijest glavnog vatrogasnog zapovjednika da nema micanja, da svi moraju ostati na području Pelješca do 7.00 da se nešto ne bi slučajno rasplamsalo.

Najveći problem trenutačno predstavljaju mjesta na kojima tinja i pojavljuje se plamen. Kanaderi su i dalje na terenu, s obzirom na to da mogu letjeti jer još nije pala noć. Treba biti u stanju pripravnosti - zapovijed je takva, micanja nema do sedam sati.

Razgovarali smo s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem, ali i vatrogascima.

Neki misle da je požar podmetnut, jer JE prva dojava bila u 5.00 ujutro. Najveći problem je što policajci trenutačno ne mogu doći na teren - prvo moraju vatrogasci obići cijelo područje i uvjeriti se da je požar ugašen.

Tek će onda policajci moći izaći i tek onda ćemo moći znati o čemu se radi. Policijska uprava dubrovačko-neretvanska navela je da će s javnošću podijeliti prvu informaciju čim je budu imali.

Nepristupačan teren

Razgovarali smo s Tonćijem Borovcem, članom DVD-a Korčula, vlasnikom obrta za interventne poslove i čovjekom koji je krčio teren i bio od neizmjerene pomoći vatrogascima.

"Teren je problematičan, prilično je teško pristupačan, kamenit je. Ima dosta uspona, oštro je kamenje, krš je težak. Nisam ja toliko učinio koliko su napravili vatrogasci. Možemo biti ponosni da imamo takvu ekipu - piloti kanadera, vatrogasci, HGSS, Crveni križ, načelnici, ljudi. Nema tko nije došao, vidi se baš sloga i moć. Sve je vrhunski odrađeno, stvarno svaka čast", govori Borovac.

Foto: rtl danas

Bio je u brdu, na nepristupačnom i iznimno teškom terenu. "Mislim da je gore 60-ak ljudi, čuvaju požarišne linije. Strašna bura prebacila je preko ceste i to se područje mora čuvati. Uspjelo se sve pogasiti, ali treba dežurati, treba proći čizma da bi se to pogasile. Dimi, žile gore ispod, ali sve je pod kontrolom", nastavlja Borovac.

Opisao nam je kako je reagirao u 5.00, kada je došla obavijest o požaru: "Iskreno, spavao sam, jer mi je bio isključen mobitel. Ali čim sam čuo da je požar, javio sam se zapovjedniku DVD-a na Pelješcu."

"Kanaderi su strašni, to su vojni piloti. Uživanje je gledati, ne znam što da kažem. To je toliki stres, napor jer pod opterećenjem su i motori i ljudi", nastavlja naš sugovornik.

Pronađena eksplozivna naprava

Borovac otkriva i da su, prije nego što su sišli s brda, pronašli eksplozivnu napravu: "Pronašli smo neeksplodiranu eksplozivnu napravu, iz Drugog svjetskog rata, iz minobacačke granate. Zapalilo se sve oko nje, a mi smo policiji prijavili i poslali lokaciju. To će biti riješeno, obilježili smo gdje se nalazi i to je to."

Navodi da eksplozivne naprave koje se i dalje mogu pronaći stvaraju veliki problem. "Nikad ne znaš gdje se nalaze, u trenutku može eksplodirati i teško, čak i smrtno ozlijediti čovjeka. Lijepo mi je što se ništa nije dogodilo i drago mi je da nije bilo nikakve ozljede. Sve je prošlo u redu", zaključuje Borovac.