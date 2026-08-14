Antuna je u noći požara probudila ljubimica Demi: 'Otvorim vrata - inferno'

SPASIO GA PAS /

Oko dvije tisuće ljudi je evakuirano, a nakon dramatične noći stotine su jutro dočekale u prihvatnim centrima u Omišu, Splitu i Makarskoj. Bez lijekova, odjeće, a neki i bez dokumenata - njihove priče svjedočanstva su o trenucima neizvjesnosti, straha, nemoći, ali i priča o velikoj humanosti svih koji su im pritekli u pomoć.

Antun iz Omiša pred vatrenom je stihijom iz vikendice pobjegao usred noći. Probudila ga je njegova ljubimica, kujica Demi, a onda je osjetio i miris dima: "Otvorim vrata, a ono inferno vani sa svim strana - ....dugo sam bio vatrogasac nikada nisam vidio tako nešto plamenovi su bili do 50 - 60 metara u zrak"

Pred vatrom bježali su mještani, ali i brojni turisti. Elżbieti iz Poljske izgorjela su oba automobila – njezin i sinov.

„Moj automobil i sinov, požar. Izgorjeli? Nema ih, nema. Putovnice i dokumente imamo. Sve ostalo spaljeno, vatra. Sve je u vatri", ispričala je.

Cijelu dramatičnu priču pogledajte u videu