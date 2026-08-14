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NESLUŽBENO DOZNAJEMO /

Cure detalji tragedije kod Omiša: Djevojka je bježala s prijateljicama i našle su se u vatri

Još nema službene verzije o tome što se dogodilo žrtvi katastrofalnog požara

14.8.2026.
20:29
Rade Županović
Zvonimir Barišin/Pixsell/RTL Danas
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Na zgarištu kod Omiša pronađeno je tijelo žene, osmero ljudi bori se za život, četvero teško ozlijeđenih prebačeno u Zagreb. Iza nas je noć kakvu Hrvatska ne pamti.

Službene verzije o tome što se točno dogodilo sa žrtvom koja je poginula u požaru zasad nema. Prije sat vremena završio je očevid, uz asistenciju HGSS-a i Državnog odvjetništva. Cijelo mjesto događaja osiguravala je policija. 

Neslužbeno doznajemo da je riječ o tri mlade djevojke, koje su pokušavale pobjeći od razornog požara. U jednom trenutku zatekle su se u vatrenom okruženju, pokušale pobjeći iz vozila, ali nažalost, jedna ženska osoba smrtno je stradala.

Pronađena je oko 13.30 na samom požarištu u blizini te lokacije. Ostale dvije pretrpjele su ozljede - jedna težu, po zadnjim, doduše neslužbenim informacijama, nalazi se na respiratoru, dok je druga ženska osoba pretrpjela lakše ozljede.

Stanovnici svjedoče o tužnim trenucima kad su pronašli mrtvu osobu.  

"Dolje su našli mrtvu osobu, izgorjelu. Bila je i policija bila. Tražili su nestalu osobu, bilo je dvadeset policajaca, tražili su sve. Nisam znao što traže. Kćer mi je izašla tamo na balkon i kaže našli su čovjeka na žalu mrtva", ispričao je Anđelko Kovačić iz Stanića.

Čulismo  od premijera Andreja Plenkovića i Blaženka Bobana, predsjednika Kriznog stožera i župana Splitsko-dalmatinskog kako je sve što se tiče evakuacije funkcioniralo u najboljem redu. Međutim, u toj panici i brzini požara koji je u nekoliko sati progutao područje od gotovo 1000 hektara, teško je bilo brzo reagirati. 

Ljudi su se ili sami spašavali, bježeći od vatre, dobar dio domaćih i gostiju, bježali su prema moru uz asistenciju lokalnih ljudi, koji su ih brodicama prebacivali na sigurno, ali jednako tako i pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova. Kako doznajemo, bilo i brodova Hrvatske ratne mornarice. 

Omiš i okolica
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
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OmišTragedijaPožarVatra
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