Liječnica o najtežim pacijenatima: 'Svi su životno ugroženi i intubirani. Borimo se za život'

Iz KBC Sestre milosrdnice, odnosno Klinike za traumatologiju, objavljuje informacije o zdravstvenom stanju pacijenata koji su nakon stravičnog požara kod Omiša iz KBC-a Split prebačeni na liječenje u Zagreb.

Izjavu za medije daje doc. dr. sc. Tihana Magdić Turković, dr. med., voditeljica Odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Klinike za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice.

Liječnica iznosi najnovije informacije o stanju pacijenata, njihovu liječenju i daljnjem tijeku oporavka:

"Mogu potvrditi da su danas oko 17.30 u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice primljeni pacijenti koji su stradali u požaru kod Omiša. Riječ je o tri muškarca i jednoj ženi u dobi od 18 do 46 godina. Svi su teško opečeni, s opeklinama koje zahvaćaju od 40 do 50, pa sve do 70 posto tijela.

Ne mogu reći imaju li inhalacijske ili neke druge ozljede jer se trenutačno provodi dijagnostika. Ona će biti završena tijekom noći i sutra ujutro.

Svi su životno ugroženi i intubirani. Svi su mehanički ventilirani i zahtijevaju primjenu lijekova koji im održavaju krvni tlak. U ovom trenutku borimo se za njihov život i pokušavamo stabilizirati vitalne funkcije.

Troje će zahtijevati višemjesečno liječenje u našoj ustanovi.

Zahvalila bih svim kolegama s kojima smo danas komunicirali.

Ovakav tip masovnih nesreća izazov je za sve pripadnike hitnih službi – vatrogasce, policajce i medicinsku službu – i izuzetno je zahtjevno zbrinjavati pacijente u ovakvim okolnostima.

Moram pohvaliti kolege iz Splita i kolege na terenu za izvrsnu komunikaciju. Zahvaljujući njima imali smo dovoljno vremena da se pripremimo. Svi smo svjesni da je vrijeme godišnjih odmora i da smo deficitarni s medicinskim osobljem."